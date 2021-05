Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Scoppia la lite con Valentina e Andrea Cerioli

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021 dopo la lite con Valentina e Andrea Cerioli?

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021 oppure no? La persiana continua ad essere positiva e non solo perché sa bene che c’è un’altra isola e che molto probabilmente non tornerà a casa molto presto ma anche perché, come ha ribadito più volte, dalla sua parte ci sono i fan della figlia Giulia Salemi ma anche di Pierpaolo Pretelli e della coppia. Forte di questo sostegno forse la persiana osa un po’ troppo spingendosi oltre e questo non fa altro che creare scompiglio proprio come è successo nei giorni scorsi dopo la puntata di venerdì del programma.

A finire di nuovo nel mirino delle polemiche è proprio Andrea Cerioli che era tornato sulla Playa con tutti i buoni propositi del caso ma ritrovandosi poi ad inveire contro Fariba rea di aver usato davvero troppa acqua per le sue lumache. A quel punto è lui ad invitarla di farlo con parsimonia ma trovando dall’altra parte la persiana pronta a fare la vittima.

Fariba Tehrani allo scontro con Valentina Persia e Miryea Stabile?

A quel punto è Valentina Persia a dare di matto all’Isola dei Famosi 2021 contro Fariba Tehrani e tutto perché è convinta che faccia di tutto per far esplodere gli altri e alla fine si gioca la carta della vittima in Palapa. A quel punto la persiana ha chiarito che vorrebbe solo vivere bella tranquilla e senza essere sotto controllo in continuazione ma anche in quel caso le polemiche non sono placate e l’attrice si è detta pronta a nominare la sua rivale.

Anche Miryea Stabile potrebbe fare la sua parte questa sera dopo il tradimento di venerdì scorso quando proprio la neo amica l’ha nominata lasciandola di stucco. Come finirà tra loro questa sera che saranno chiamate a darsele di santa ragione tra nomination e televoti flash?

