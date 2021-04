Fariba Tehrani eliminata?/ Furiosa dopo salvataggio di Ciufoli, Cerioli: “Non mi stai sul ca*zo”

Fariba Tehrani furiosa dopo il salvataggio di Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021, sarà eliminata?

Fariba Tehrani è scesa in guerra all’Isola dei Famosi 2021. La bella mamma di Giulia Salemi è finita in nomination per colpa di Andrea Cerioli e le polemiche non sono mancate già in diretta. La persiana è convinta che ci sia poca coerenza sull’Isola e la prova sta nel fatto che il bolognese abbia salvato Roberto Ciufoli, lo stesso che lo ha nominato e che ha rischiato di farlo finire a casa. Una volta tornati sull’Isola è successo di tutto visto che Fariba è tornata combattiva e con l’animo infuocato tanto da unirsi subito alle Amazzoni rimaste in gioco ovvero Vera Gemma e Miryea Stabile. Le due non hanno intenzione di sottostare alle regole del gruppo e Fariba vuole fare lo stesso pronta, insieme a loro e a Beatrice, a spaccare il gruppo di cui tutti continuano a lamentarsi, ma sarà davvero così complicato?

Fariba Tehrani si avvicina a Vera Gemma e molla il gruppo ma…

Fariba Tehrani all’Isola dei famosi 2021 rischia di uscire allo scontro con Beatrice, anche se sulla carta la favorita è propria la persiana, ma prima che arrivi la diretta di questa sera siamo sicuri che sarà lei a fare il bello e il cattivo tempo sull’Isola. Andrea Cerioli è già stanco del suo comportamento convinto che non debba pensare all’incoerenza perché lui ha deciso di salvare Roberto Ciufoli per via del loro chiarimento e per il rapporto che si sta instaurando e non perché lei gli sta sul ca*zo. Fariba capirà tutto questo? Sembra proprio di no visto che si è detta pronta a dividere il gruppo di cinque persone che pensa di essere al comando di questo programma e dell’Isola dei Famosi 2021, ma sarà davvero così semplice per lei e le Valchirie farlo in così pochi giorni? Per il momento Fariba ha deciso di non isolarsi dal gruppo come faranno Vera e Miryea ma sicuramente le cose per gli altri non si mettono bene anche a causa della fame, sarà la persiana ad averla vinta nella nomination di questa sera rimanendo quindi sull’Isola per la gioia di tutti coloro che l’hanno nominata?

