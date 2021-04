Fariba Tehrani eliminata?/ Tra tradimenti e l’amicizia finita all’Isola dei Famosi…

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Fariba Tehrani è in crisi all’Isola dei Famosi 2021. La persiana non è stata solo la protagonista della puntata di lunedì con il pubblico dalla sua parte pronto a farla tornare in Palapa eliminando Beatrice Marchetti, ma è stata anche al centro delle polemiche e del tutti contro tutti andato in scena dopo la diretta. Ancora una volta a finire nel mirino sono proprio le valchirie seppur per motivazioni diverse dovute proprio alle nomination e alle menzogne venute a galla nelle ultime ore. In particolare, proprio Fariba Terhani ha avuto modo di affrontare Vera Gemma rea di non aver votato Gilles Rocca tradendo il loro accordo. Le due avevano deciso di spaccare il gruppo ma quando è stato il momento di farlo l’attrice ha cambiato strategia e, come spiega alla sua complice, ha deciso di optare per la pace.

Dal canto suo Fariba deve vedersela con l’amico Ubaldo Lanzo che proprio in diretta aveva invitato l’amica a dire la verità sulle bugie e sulle rivelazioni di Vera Gemma anche ai suoi danni. Fariba ha confermato il fatto che lei non lo avrebbe nominato per questo ma non ha fatto nomi e cognomi dei colpevoli di questa rivelazione. A telecamere spente, almeno quelle della diretta dell’Isola dei Famosi 2021, Fariba ha avuto un faccia a faccia con Ubaldo Lanzo che non è rimasto contento del suo comportamento e che precisa che non dimentica mai niente soprattutto le parole che non ‘si dicono’. Il cromatologo la accusa di non essere intervenuta a sua difesa mentre lei ammette di non averlo fatto solo perché parlava in generale e non in particolare di Ubaldo. Questo basterà a riportare al proprio posto le cose tra i due amici storici? Intanto, Andrea Cerioli continua ad accusare la persiana di voler mettere solo zizzania e anche Francesca Lodo è convinta che ci sia qualcosa di poco limpido in lei. Ci sarà modo di cambiare idea strada facendo?

