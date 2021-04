Fariba Tehrani fa piangere Giulia Salemi “Scappata a 18 anni”/ “Ho perso familiari..”

Fariba Tehrani ha un passato particolarmente difficile alle spalle. Ne parla in un confessionale all’Isola dei Famosi 2021 che lascia in lacrime anche sua figlia Giulia Salemi, ospite in studio nella nuova diretta. Ecco quanto raccontato dalla naufraga: “Avevo solo 18 anni quando sono scappata dal mio paese per non essere soppressa e trovare la mia libertà, lasciando tutta la mia famiglia solo con una valigia e tanta speranza e sogni. – ha ricordato Fariba non senza commozione, per poi aggiungere che – Ho trovato tantissimi problemi e ostacoli, ho avuto molti dolori familiari ma non avevo possibilità di stare vicino a loro. Ho perso molti familiari da lontano ma ho sempre cercato di nascondere, di rialzarmi.”

Fariba Tehrani ricorda il suo passato, sua figlia Giulia in lacrime

Fariba racconta allora di aver cercato di insegnare la stessa forza a sua figlia Giulia Salemi: “L’ho insegnato anche a mia figlia, lei da bambina mi odiava, pensava fossi cattiva invece poi da grande ha capito perché quando cadeva le dicevo di pulire sangue e lacrime e andare avanti. Tutte le sofferenze che ho avuto, da ragazzina a oggi, mi hanno reso la donna forte che sono oggi, che non ha mai perso la speranza.” In studio, commossa, Giulia ammette: “Io mi auguro di diventare proprio come la mia mamma. Lei mi ha insegnato cosa vuol dire rialzarsi e non abbattersi.”

