Fariba Tehrani in ospedale: “Non capiscono cosa ho”/ “Pancia che si gonfia, febbre”

Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2021 ma, da quando ha lasciato il prgramma ed è tornata in Italia, ha iniziato ad accusare problemi di salute che, ancora oggi, non hanno trovato soluzione. Circa un mese fa, la madre di Giulia Salemi faceva sapere di stare poco bene e di dover ricorrere a delle cure mediche che la portavano a spostarsi a Milano. A distanza di settimane, però, la situazione non è migliorata. Su Instagram Fariba ha fatto sapere di stare ancora male e di essersi recata due giorni fa all’ospedale di Piacenza. Tuttavia si è detta “basita” per il trattamento ricevuto una volta lì, ammettendo di aver “atteso un sacco di tempo” per essere visitata per i dolori acusati alla pancia e alla guancia. “Ho la pancia che si gonfia”, ha spiegato la donna, chiarendo però che i medici non hanno ancora ben compreso di che problema si tratti.

Fariba Tehrani, ancora problemi di salute: “Non si capisce cosa non va”

“Mi hanno detto che non so cosa ho, non mi hanno fatto neanche l’ecografia non si capisce cosa non va alla pancia, – ha raccontato ancora Fariba Tehrani, lamentandosi poi dei costi elevati di questo tipo di visite – e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece di stare a contatto con persone che possono avere il virus e intanto adesso ho 38 e mezzo di febbre”. “Non mi hanno fatto neanche l’ecografia. Bella roba, era meglio andare in privato”, ha allora continuato la mamma di Giulia Salemi che, ad oggi, si augura di trovare una diagnosi chiara e, dunque, una soluzione a questi problemi di salute.

