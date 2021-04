Fariba Tehrani, infortunio all’Isola dei Famosi/ “Costola incrinata, niente prove”

È un’Isola dei Famosi particolarmente difficile quella di quest’anno per i concorrenti in gara e non solo per la fame e le prove complicate. Tanti sono gli infortuni che stanno infatti caratterizzando questa edizione e ai quali oggi si aggiunge anche Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi non può più partecipare alle prove perché ha subito un nuovo infortunio e lo comunica proprio nel corso della nuova diretta dell’Isola: “Ho una costola incrinata”, ammette la concorrente. Una rivelazione che arriva quando Ilary Blasi annuncia che la leader è costretta a fare una scelta: cacciare dal gruppo 4 persone che faranno poi parte del gruppo degli Arrivisti e avranno anche meno cibo.

Francesca Lodo ‘caccia’ Fariba Tehrani: “È infortunata”

La leader della settimana, Francesca Lodo, ha dunque fatto i quattro nomi da mandare nell’altra squadra, includendo anche Fariba Tehrani. Quando le è stato chiesto il motivo di questa scelta, Francesca ha dunque svelato dell’infortunio della concorrente che, dunque, non potrà più partecipare alle prove, diventando inevitabilmente un punto debole per la squadra. Ora, quindi, ‘scaricato’ al gruppo degli Arrivisti.

