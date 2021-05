Fariba Tehrani/ Isolde Kostner e Rosaria contro di lei? Cecilia Rodriguez e le accuse per il “caso Iannone”

Per la prima volta sembra che questa sera non dovremo pregare per far rimanere Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021. La persiana è riuscita ad evitare l’ennesima nomination e, quindi, un nuovo rischio eliminazione ma anche questa volta le polemiche e gli scontri non sono mancati. Questa volta sembra che le sue due accusatrici, almeno se parliamo di Honduras, siano proprio Isolde Kostner e Rosaria Cannavò. La prima è rea di averla nominata dandole della persona un po’ fastidiosa ma anche una di quelle che non fa molto sull’Isola (almeno la scorsa settimana) mentre la seconda l’ha attaccata proprio perché rea di volersi mettere sempre in mostra. In particolare, Fariba ha detto la sua mentre Isolde stava registrando un video per suo marito e a quel punto la siciliana ha dato di matto sgridandola e puntandole contro il dito. La lite a quel punto è scoppiata perché Fariba ha rimandato le accuse al mittente ma siamo sicuri che questa sera sentiremo ancora parlare del loro alterco.

Un altro punto di cui potremo sentire parlare è quello che riguarda Cecilia Rodriguez che, ospite a Il Punto Z proprio da Tommaso Zorzi, ha tirato fuori i pettegolezzi di Fariba Tehrani proprio in relazione alla figlia Giulia Salemi e alla sua presunta liason con Andrea Iannone (svelata proprio dalla persiana quando la figlia era al GF Vip) e poi quella con Francesco Monte. Non contenta, l’argentina ha tirato fuori un vecchio video in cui si parla della questione tanto che il pilota si è sentito in dovere di dire la sua e smentire le sue parole. La questione arriverà questa sera fino in Honduras oppure no?

