Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi concorrente al GF VIP?/ L’indiscrezione…

Grande Fratello vip 2022, Fariba Tehrani nuova concorrente dopo Giulia Salemi ?

Nelle ore segnate dalla nuova diretta del Grande Fratello vip 2022 in corso – in onda su Canale 5 il 5 dicembre 2022- trapela in rete la voce che vede Fariba Tehrani futura new entry nel gioco dei vipponi . A dare annuncio dell’ingresso nella Casa della madre dell’ex Grande Fratello vip 5 e papabile futura conduttrice del reality dei vipponi Giulia Salemi, è il rumor lanciato da Investigator social, ovvero il profilo social del beninformato blogger Alessandro Rosica, che ha incontrato la persiana mamma vip, in occasione del matrimonio suggellato da Francesca Cipriani con Alessandro Rossi.

Proprio in occasione dei celebrativi del matrimonio dell’ex pupa, Fariba Tehrani potrebbe aver spifferato al blogger webstar l’ufficializzazione di un suo ingaggio nel cast del Grande Fratello vip 2022. Ma quale ruolo spetterebbe al nuovo debutto in TV preannunciato per Fariba Tehrani?

A quanto pare, all’ex membro delle Persiane con Giulia Salemi a Pechino Express, spetterebbe il ruolo di nuova concorrente nel cast del Grande Fratello vip 2022. Che sia previsto un ingresso a tempo indeterminato, fino alla eliminazione dal gioco, per lei?

Fariba Tehrani, new-entry al Grande Fratello vip prevista per il…

In vista del preannunciato ingresso al Grande Fratello vip 2022, la fonte spiffera anche la data della prima registrazione della persiana nella Casa più spiata d’Italia, prevista cioè per il prossimo 19 dicembre 2022, una data che precede di pochi giorni quella del Santo Natale. Insomma, per la magica ricorrenza celebrativa, a quanto pare, non mancheranno sorprese nella Casa più spiata d’Italia. E, intanto, sulla scia dell’indiscrezione del momento non si fa azzardata l’ipotesi che Fariba Tehrani possa rivelarsi in TV l’erede della figlia, nel ruolo che quest’ultima ora ricopre, di timoniera della Social Room al Grande Fratello vip. Che Fariba possa, quindi, succedere a Giulia, nel ruolo di trend-setter e vedere la figlia vip darsi al salto di qualità coprendo il ruolo di nuovo conduttore del reality, per il Grande Fratello vip 2023 tanto atteso? Rumor in circolo nel web prevedono che…

