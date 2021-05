Fariba Tehrani, lettera dalla figlia Giulia Salemi/ “Meglio tardi che mai”: il web…

Fariba Tehrani, eliminata dall’Isola dei Famosi 2021, è tornata in Italia. L’ex naufraga non è ancora riuscita a riabbracciare la figlia Giulia Salemi, partita con il fidanzato Pierpaolo Pretelli per il primo viaggio d’amore di coppia. Tornata a casa dopo aver vissuto mesi intensi in Honduras, Fariba ha ricevuto una bellissima sorpresa. Emozionata e felice, la Tehrani ha condiviso la sua gioia per la sorpresa ricevuto pubblicando un video sul suo profilo Instagram. “Grazie vita mia”, scrive la Fariba a corredo del video che mostra una lettera che le ha scritto la figlia Giulia. Nel video, infatti, la Tehrani mostra sia la lettera che la foto di un momento trascorso insieme. Un momento emozionante per Fariba che ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 OGGI 28 MAGGIO NON VA IN ONDA/ Spazio al finale de Il Segreto

Fariba Tehrani e la lettera della figlia Giulia: il commento ironico della Salemi

Guardando il video pubblicato da Fariba Tehrani, molti utenti si sono emozionati commentando con parole ricche d’amore. Tra i tanti messaggi ricevuti dall’ex naufraga, tuttavia, spunta anche quello della figlia Giulia che fa intuire come la lettera non sia stata scritta in questi giorni. “Buon Natale in ritardo“, scrive inizialmente l’ex gieffina aggiungendo l’emoticon della faccia che ride. “Meglio tardi che mai”, aggiunge ancora. La lettera, dunque, è stata scritta da Giulia Salemi quando era nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove ha trascorso il Natale insieme agli altri concorrenti? La data precisa in cui è stata scritta la lettera non è nota, ma Fariba si è comunque emozionata nel leggere le parole ricche d’amore della sua Giulia.

Chiara Nasti: "Il seno rifatto si scioglie al sole?"/ "Mi ustiono sempre e penso..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

LEGGI ANCHE:

Ubaldo Lanzo "Io e Rosolino come Sandra e Raimondo"/ "Isola? Tifo per Ignazio Moser"

© RIPRODUZIONE RISERVATA