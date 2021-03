Fariba Tehrani/ Malore all’Isola dei Famosi 2021 ma Ubaldo Lanzo…

Fariba Tehrani inizia a sentire mancanza di cibo e benessere all’Isola dei Famosi 2021?

Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 inizia ad accusare i primi cedimenti. In settimana ha fatto preoccupare persino il suo compagno di avventura Ubaldo Lanzo quando, proprio mentre cercava di creare un giaciglio per il fuoco, i due hanno finito col discutere, e la bella naufraga ad un certo momento si è accasciata al suolo.

Un capogiro stava per farla svenire e così si è subito coricata a terra tenendo sollevate le gambe. A quel punto il suo compagno di avventura le ha dato dell’acqua pregandola di non lasciarlo vedovo. Fariba Tehrani, però, in questi giorni ha fatto parlare di sé in ben due occasioni.

La misteriosa frase su Giulia Salemi e quel trucco che…

In particolare, in molti hanno notato che quando Akash le ha chiesto di Giulia Salemi lei ha risposto con un laconico ‘e che ne so non la vedo da una vita’ che lascia pensare che le due forse non abbiano avuto modo e tempo di vedersi tra l’uscita del Grande Fratello Vip e l’entrata di Fariba all’Isola dei Famosi, anche se i social la smentirebbero. E allora perché rispondere in quel modo? Dall’altro lato, invece, è Ilary Blasi a destare la curiosità del pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 facendo notare che Fariba sembra sempre truccata.

La naufraga è pronta a rispondere che si tratta di alcune caratteristiche degli occhi dovuti alle sue origini ma c’è chi scommette che si tratta solo di trucco permanente che lei ha pensato bene di fare prima di partire per il programma e non mostrarsi mai al naturale. Dove sta la verità? Siamo sicuri che i siparietti trash di questa sera cancelleranno questa curiosità attirandola su altro.

