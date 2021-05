Fariba Tehrani/ Maltrattata e in crisi, punta comunque alla finale dell’Isola dei Famosi?

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021 o prima finalista? E’ arrivato il momento di chiederselo visto che la bella persiana è di nuovo in nomination proprio per via dei naufraghi che continuano a nominarla e a non apprezzare quello che fa in Honduras. Proprio per questo nei giorni scorsi la bella persiana si è lasciata di nuovo andare alle lacrime perché ogni volta che sembra che le cose possano sistemarsi per lei e si fanno tranquille, ecco che arriva il momento di fare i conti con accuse e nomination specie dopo il malore di Valentina Persia.

In molti hanno preso di mira proprio la persiana accusata di essere come sempre fuori luogo e un po’ sopra le righe visto che avrebbe voluto curare l’attrice con la sua energia positiva anche quando sono dovuti intervenire i dottori. Risultato? Fariba continua a piangere dicendosi maltrattata dagli altri e trova sfogo in Matteo Diamante e anche un po’ in Miryea Stabile.

Proprio con quest’ultima in questi giorni c’è stato un rapporto di alti e bassi perché se fino a qualche giorno fa tutti le guardano un po’ straniti proprio per via del loro rapporto di amicizia che si era creato, nell’ultimo daytime abbiamo avuto modo di vedere Fariba Tehrani alle prese con qualche pentimento all’Isola dei Famosi 2021. Tutto è nato nel momento in cui Miryea è tornata sui suoi passi con Angela dichiarando di non reputarla realmente una persona falsa.

A quel punto la ballerina lo ha raccontato a Fariba che, dal canto suo, si è detta un po’ dubbiosa sulla questione: “Mi sono avvicinata a lei credendo fosse una ragazza ingenua, invece…”. Forse la Pupa sa bene il fatto suo?

