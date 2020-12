Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi/ “In passato l’ho incolpata e ho sbagliato”

Quello tra Giulia Salemi e sua mamma Fariba Tehrani è un rapporto solido ma al contempo molto complicato. È proprio in virtù di quelle complicazioni che Giulia le ha chiesto in questa sua nuova avventura televisiva di stare da parte. Nel suo primo Grande Fratello Vip, Fariba è stata infatti molto presente, sia fuori che dentro la Casa. In particolare intromettendosi nella relazione nascente tra sua figlia e Francesco Monte. Fariba ha accettato la richiesta di sua figlia ma, convinta da Alfonso Signorini, potrebbe presto fare il suo ingresso dalla porta rossa ma soltanto per una sorpresa alla sua amata Giulia. Che accada proprio questa sera? Proprio qualche tempo fa, la Salemi è tornata proprio sull’argomento, ammettendo di aver esagerato con la sua mamma in passato.

Giulia Salemi e le dichiarazioni su mamma Fariba

In particolare, come riportato da Fanpage, Giulia Salemi ha ricordato della sua eliminazione e di aver pensato fosse proprio colpa di Fariba. “L’errore che ho fatto è stato incolpare tanto mia mamma, lei ha fatto tutto in buona fede, non voleva sabotare sua figlia”, ha spiegato, “Come dice la contessa, il GF è un esperimento sociale sadico. Io sono molto sensibile e ogni cosa mi faceva fare dei trip mentali pazzeschi. Ora sono qui due anni dopo, con un’attitudine diversa verso la vita e voglio prenderla come un gioco”.



