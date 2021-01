Fariba Tehrani “Mia figlia Giulia Salemi? Adolescente istintiva”/ “Pierpaolo confuso”

Anche Fariba Tehrani alla fine ha voluto dire la sua su Giulia Salemi. Le due sicuramente si saranno accordate per non avere il problema di due anni fa ma alla fine, solo per il settimanale Chi, la mamma della bella influencer ha voluto dire la sua sul tema del momento: la liason tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ancora una volta la bella Fariba Tehrani sembra propensa ad appoggiare la figlia che è maturata tanto in quest’ultimo periodo pur affermando che continua ad essere adolescente in un certo punto di vista soprattutto quando si fa sopraffare dai sentimenti e dall’istinto lasciando prevalere il cuore sulla testa. In particolare proprio sulla figlia, nella lunga intervista a Chi, la Tehrani ha detto: “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata“.

Fariba Tehrani “Mia figlia Giulia Salemi? Adolescente istintiva”

Dall’altro lato, la stessa Fariba Tehrani ha detto la sua anche su Pierpaolo Pretelli e sulle critiche che lo hanno travolto per via della sua poca lucidità e forse volatilità nei sentimenti. In un primo momento era preso da Elisabetta Gregoraci, poi addirittura aveva tirato fuori l’ex Ariadna Romero e, infine, ha ripiegato su Giulia Salemi: “Un ragazzo di trent’anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il Gf Vip, è normale che sia confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia”. La vedremo nella casa pronta a sostenere la figlia?



