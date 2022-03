Fariba Tehrani: “Mia figlia Giulia Salemi condurrà un programma”/ “Isola dei Famosi…”

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 8 marzo 2022, e condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. La donna ha ammesso molto candidamente che nei giorni scorsi, non appena ha visto in televisione la pubblicità del reality show di Canale 5, “mi è venuta a tachicardia, quasi l’ansia. Sicuramente guarderò questa edizione del programma: io sono stata in Honduras 72 giorni e ricordo che andavo sempre vicino a chi era più debole, a prescindere dal fatto che fosse mio amico o meno”.

Nel prosieguo dell’intervista in radiovisione, Fariba ha ricordato anche il momento in cui ha dovuto comunicare a sua figlia, reduce dall’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, che di lì a pochi giorni sarebbe partita alla volta de “L’Isola dei Famosi”: “L’ho avvisata subito e devo dire che le è venuta un po’ d’agitazione, ma a quel punto era fatta…”.

FARIBA TEHRANI: “NUOVA TRASMISSIONE IN VISTA PER MIA FIGLIA GIULIA SALEMI”

Fariba Tehrani non ha fatto mistero, poi, di non essere al corrente del fatto che quest’anno in Honduras potranno gareggiare anche le coppie e alla domanda “chi porteresti con te?” ha replicato: “Mi prendete alla sprovvista… Magari ci andrei proprio con una persona sconosciuta, che non è vip e non è famosa. Un very normal insomma, di cuore buono, puro e selvaggio, di forza mentale e fisica”. La miglior strategia per vincere il reality è vivere “nascosti”? “Chi si espone tantissimo paga le conseguenze tutta la vita. Io ho il coccige deviato che mi fa male 24 ore su 24 e ho ustioni su tutto il corpo, che rappresentano un ricordo di quell’esperienza”.

Infine, uno spoiler inatteso sulla figlia: “Con Giulia siamo in ottimi rapporti e anche con Pierpaolo Pretelli andiamo molto d’accordo. Ora, nella loro famiglia c’è anche il cane Prince Valiant! Giulia sta conducendo il GF Vip Party, poi incomincerà un’altra trasmissione, denominata ‘Salotto Salemi'”. Di cosa si tratterà?



