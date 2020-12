Fariba Tehrani, niente auguri alla figlia Giulia Salemi/ “A ogni azione una reazione”

È stato un Natale molto particolare per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e non solo perché trascorso nella Casa, lontano dai propri cari. Alcuni hanno ricevuto dei messaggi d’auguri non proprio chiari, altri, qualcuno, invece, neppure li ha ricevuti. È accaduto a Giulia Salemi che attendeva con ansia un messaggio dalla propria mamma Fariba Tehrani che, invece, non è arrivato. Un gesto che ha spiazzato la ragazza e che ha soprattutto scatenato un bel po’ di critiche da parte dei telespettatori che si sono riversati sui social di Fariba accusandola o chiedendole spiegazioni del mancato gesto per la figlia, per di più in un periodo così importante. Di fronte alle numerose polemiche, Fariba ha alla fine deciso di rispondere con un post che ha però scatenato ulteriori dubbi.

Fariba Tehrani e il mancato messaggio per la figlia: le parole della donna

“Ognuno è libero di comportarsi come vuole! – ha esordito Fariba Tehrani nel suo post – Ma deve accettare che ogni azione ha una reazione!” ha concluso. Un messaggio che potrebbe nascondere molti significati ma che riporta inevitabilmente alla mente le parole di Giulia Salemi all’inizio della sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer ha specificato di aver chiesto a suo madre di ‘tenersi fuori’ dalle dinamiche del gioco e dal suo percorso questa volta, memore di quando accaduto nel corso della partecipazione di Giulia al GF di qualche anno fa. In quell’occasione Fariba fu infatti grande protagonista, intervenendo in più occasione anche in merito al flirt nascente tra sua figlia e Francesco Monte. Che il mancato messaggio di Natale di Fariba sia, dunque, una sorta di ‘vendetta’ nei confronti della figlia dopo questa sua richiesta?



