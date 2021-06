Fariba Tehrani/ “Non perdono Rosaria Cannavò. Awed? Astuto e simpatico”

Fariba Tehrani a qualche settimana dalla fine dell’Isola dei Famosi 2021 racconta la sua esperienza in Honduras e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Durante la sua permanenza al reality ha perso 13 chili, ma ne ha già ripresi 7: “L’isola ha cercato me, ho accettato di impulso, senza pensare alle conseguenze”, ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi. Tra i naufraghi Fariba ha fatto fatica a trovare il suo spazio: “Sono entrata nel gruppo dopo tre settimane, quando si erano già formate le alleanze. Sopratutto i magici cinque: Valentina Persia, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli e Angela Melillo”. E ha aggiunto: “Mi sono fatta in quattro per tutti, ho persino moltiplicato il riso. Da quel momento sono stata attaccata dal gruppo dei cinque, mi vedevano come una rivale”. Valentina Persia ha influenzato tutti, Paul Gascoigne è un cavallo pazzo. Nonostante tutto, Fariba salva tutti tranne Rosaria Cannavò: “Le ho dato il cuore e lei mi ha dato fango addosso”.

Awed "Dopo l'Isola dei Famosi voglio fare il conduttore"/ "Io come Zorzi? Non direi"

Fariba Tehrani: “Non mi sono più innamorata dopo il divorzio”

La madre di Giulia Salemi riconosce anche il successo di Awed, vincitore dell’Isola dei famosi 2021. “Ha giocato in modo astuto, facendo vedere le carte solo alla fine non si è mai tradito. E poi è simpatico, napoletano”. Sulle pagine di Chi, Fariba ha anche parlato della sua vita privata: “Dopo il divorzio da mio marito non mi sono più innamorata, ho avuto solo una storia breve e insignificante, ma avevo Giulia da crescere e ho dedicato tutto il mio amore a lei”. Madre e figlia sono molto legate, ma due anni fa tra loro c’è stato un malinteso che le ha allottante: “Ho provato a metterla in guardia su certe cose che immaginavo sarebbero successe… Poi quando le cose sono andate come dicevo, l’ho supportata il nostro rapporto è diventato più forte”. Oggi Giulia Salemi è legata a Pierpaolo Pretelli: “All’inizio ero scettica, ma ho visto che è un bravo ragazzo. Sono molto felici e simili”, ha ammesso mamma Fariba Tehrani.

LEGGI ANCHE:

Awed/ "L'Isola? Il reality più difficile del mondo. Ho tenuto unito il gruppo"Ubaldo Lanzo "Bisessuale tendente al gay"/ "Non pratico con le donne da 28 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA