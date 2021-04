Fariba Tehrani/ Sbaglia a cucinare il riso e finisce al patibolo all’Isola dei Famosi 2021: “Mortificata!”

Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 finisce alla gogna dopo aver sbagliato a fare il riso

Fariba Tehrani presa di mira all’Isola dei Famosi 2021. Chi conosce la mamma di Giulia Salemi sapeva già che arrivare nel gruppo e convincere con il resto dei naufraghi sarebbe stato difficoltoso per lei e così è stato. I primi giorni la bella persiana era stata accolta come un angelo perché sempre pronta a fare tutto, tenere compagnia agli altri, pescare e cucinare ma adesso le cose hanno preso una piega inaspettata. Dopo una settimana passata a stretto contatto e senza la paura e l’ombra della diretta e delle nomination, i naufraghi hanno un po’ cambiato modo di fare e proprio Fariba è finita nei guai per via del suo tanto parlare e non solo. Ma cosa è successo di preciso? A mettere in crisi la mamma di Giulia Salemi ci hanno pensato proprio Gilles e compagni e tutto perché la persiana si è voluta cimentare in cucina per preparare il riso e al momento di fare le porzioni è proprio Angela che si accorge che qualcosa non va e che i papponi che sono venuti fuori non sono i soliti piatti di riso che hanno mangiato.

A quel punto basta passare alla prova dell’assaggio per capire che Angela ha ragione. Roberto Ciufoli boccia Fariba Tehrani chiedendole di non cucinare più mentre Andrea Cerioli etichetta il piatto come il più cattivo che abbia mai mangiato. Lo stesso è successo con Gilles Rocca e così a quel punto, mentre quest’ultimo l’ha pregata di stare lontana dalla cucina, con buona pace di Brando Giorgi pronto ad esplodere, Fariba Tehrani è rimasta così male da offrire ai naufraghi i pesci che ha pescato, ben due, rinunciando alla sua porzione. A quanto pare, però, le cose non sono cambiate e Fariba ci è rimasta molto male visto che, a distanza di ore e nonostante il suo sacrificio, i naufraghi parlavano ancora del suo riso e così si è sentita attaccata e mortificata tanto da rivelarlo anche in confessionale. Cosa ne sarà di lei adesso quando arriverà il momento di votare e nominare un naufrago?

