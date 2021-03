Fariba Tehrani/ Un make up curassimo: scoppia la polemica! (L’isola dei famosi)

Fariba Tehrani è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi. La mamma di Giulia Salemi si trova su Paradise Island in compagnia del cromatologo Ubaldo Lanza e tra i due la convivenza comincia a diventare pesante. Dopo una settimana di complicità, i due apprendisti isolani hanno avuto la prima lite. Il motivo? Il fuoco. Tutto è successo perchè la mamma di Giulia Salemi ha accusato il cromatologo di darsi da fare solo quando si accendono le telecamere.

PAUL GASCOIGNE SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2021?/ "Sta bene, tutore alla spalla"

Una frecciata a cui Ubaldo ha replicato piccato: “il fuoco bisogna tenerlo vivo”, ma Fariba si è prontamente difesa precisando: “io lo faccio sempre, anche di notte, tu al contrario ti mostri interessato solo quando si avvicinano le telecamere. Non si fa così”. Dal canto suo Lanzo si è difeso: “ma davvero lo stai dicendo? Ma stai scherzando? Significa che non mi consoci davvero. Allora se vuoi il fuoco te lo mantieni tu, visto che finora ci ho pensato io”. La lite è proseguita per un pò, ma alla fine i due si sono chiariti con Fariba che ha concluso dicendo: “le persone più sono vicine e più succedono discussioni, l’importante è chiarirsi” con Ubaldo che ha concordato con lei dicendo: “l’amore non è bello se non è litigarello”.

Gilles Rocca genitori: mamma Rosalba e papà chi sono?/ Lui: "sono il mio orgoglio"

Fariba Tehrani un make up curassimo: scoppia la polemica!

Non solo la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani si sta facendo conoscere e apprezzare come concorrente di Paradise Island a L’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver divertito i telespettatori di Pechino Express, la madre di è partita alla volta dell’Honduras per una nuova avventura televisiva e sin dal suo arrivo si è fatta notare. La Tehrani sull’isola appare sempre impeccabile con un make up curassimo e in tanti si sono chiesti “come è possibile?”.

Il suo sguardo è sempre profondo e penetrante e in tanti hanno notato che la mamma di Giulia Salemi è sempre truccata e preparata. Uno sguardo a prova di telecamere, che ha incuriosita i telespettatori e in particolare il pubblico femminile anche se la risposta è semplice: Fariba non si è portata alcun set di make up sull’isola, ma semplicemente ha utilizzato dei trattamenti estetici semipermanenti e waterproof. Un esempio? Pensiamo a degli eyeliner semipermanente che le permettono di avere sempre uno sguardo a prova di camera!

Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata Awed/ "Ho goduto di visibilità riflessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA