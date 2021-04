Fariba Tehrani/ Vecchia ruggine con Elisa Isoardi? Le due negano ma un indizio…

Da pochi giorni è ufficialmente una concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 eppure in queste settimane insieme Ubaldo Lanzo a Parasite Island, Fariba Tehrani ha già reso ben chiaro che tipo di concorrente potrà essere. La mamma di Giulia Salemi è arrivata a Playa Reuniòn dicendosi felicissima di fare nuove conoscenze eppure c’è qualcuno che non ha reagito bene al suo arrivo nel gruppo: Elisa Isoardi. Le facce fatte all’ingresso di Fariba in palapa sono state immediatamente notate anche da Ilary Blasi che ha chiesto alla Isoardi chiarimenti in merito.

“Conoscevi già Fariba?” è stata la domanda della conduttrice, ma Elisa ha negato. Quando è stato però Tommaso Zorzi ad incalzare, la Isoardi ha tagliato corto: “Non puoi farmi questa domanda, nemmeno con il senno di poi e chiudiamola qua“. Parole, queste, che lasciano tuttavia trasparire che invece tra le due possa esserci qualcosa di non raccontato.

Fariba Tehrani, da Elisa Isoardi al trucco: misteri (e non) all’Isola dei Famosi

Che tra Fariba Tehrani ed Elisa Isoardi ci sia qualche vecchia ruggine? Le due, all’Isola dei Famosi, dicono di non conoscersi, eppure il web è intenzionato a scoprirne di più. Intanto un altro mistero che ha scatenato il web riguarda il trucco di Fariba Tehrani. Tanti telespettatori hanno notato che, nonostante sia su un’isola deserta, la concorrente ha il volto truccato. A svelare l’arcano è stata sua figlia Giulia Salemi che ha infatti spiegato che Fariba: “Usa la crema solare come una sorta di contouring sotto gli occhi e poi ha un eyeliner tatuato che ha fatto anni fa in Iran”. Ecco il perché degli occhi sempre perfettamente truccati.

