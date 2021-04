Fariba Tehrani vittima di un complotto?/ “Auricolare-gate” all’Isola dei Famosi…

Fariba Tehrani vittima di un complotto all’Isola dei Famosi 2021? La mamma di Giulia Salemi continua a finire al televoto. Nel corso della scorsa puntata è stata nominata dalla maggior parte del pubblico finendo in nominatio con Vera Gemma. Una nomination che non ha sorpreso nessuno trattandosi delle due concorrenti più discusse del reality show condotto da Ilary Blasi, ma oggi spunta un retroscena. Secondo un amico di Giulia Salemi, la figlia di Fariba Tehrani, gli altri concorrenti dell’isola dei Famosi 2021 avrebbero organizzato un complotto per mandare continuamente al televoto Fariba. Valentina Persia, del resto, non ha mai nascosto di desiderare la sua eliminazione. A notare il presunto complotto sarebbe stato proprio l’amico della Salemi. A quanto pare, tutti i concorrenti che hanno votato Fariba avrebbero lasciato l’auricolare sulla sua foto.

COMPLOTTO CONTRO FARIBA TEHRANI ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

La segnalazione dell’amico di Giulia Salemi che queste sera sarà ospite di Ilary Blasi durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 per sostenere mamma Fariba Tehrani ha scatenato i commenti del web. A notare la presenza dell’auricolare sulla foto di Fariba sarebbero stati diversi telespettatori. In Honduras sarebbe così scoppiato l’auricolare-gate. “Ho notato che tra di loro si lasciano gli auricolari sulla foto di Fariba… giusto per far capire chi ha votato quello prima! Tra l’altro tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso…”, ha cinguettato l’amico di Giulia Salemi. L’auricolare sarà tra gli argomenti della nuova puntata dell’Isola? Ilary Blasi proverà a fare chiarezza sulla segnalazione? Lo scopriremo nel corso della serata. Giulia Salemi, nel frattempo, è pronta a difendere la madre, finita nel mirino del gruppo dei naufraghi.

Ho notato che tra di loro si lasciano gli auricolari sulla foto di Fariba… giusto per far capire chi ha votato quello prima! Tra l’altro tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso… #isola — Matteo Evandro Manzini (@ipertao) April 22, 2021

