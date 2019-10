Farid Shirvani/ Video: il lato ironico della dieta (Riccanza Deluxe)

Farid Shirvani è ormai diventato un’immancabile presenza all’interno reality di MTV Italia dedicato ai rampolli più benestanti del nostro Paese. Dopo averlo conosciuto nella seconda stagione e ritrovato anche nella terza, sarà uno dei protagonisti di Riccanza Deluxe. Il debutto è previsto per la seconda serata di oggi, martedì 8 ottobre 2019. La trasformazione è sempre stata parte del suo percorso nello show e ora è di nuovo pronto a sorprendere tutti, fan e non solo. In che modo? “Non mi avete mai visto fare dieta: è un evento più unico che raro! Sarà andato a buon fine? Lo scoprirete solo guardando! Però mi sono impegnato“, dice a 361 Magazine. Il cibo è sempre alla base dei suoi interessi, soprattutto perché è uno degli elementi che più caratterizza l’Italia. “Spero di poter continuare a vivere a Milano, è il connubio perfetto tra una città cosmopolita e moderna“, aggiunge anticipando inoltre che potrebbe presto ritornare nella sua Bologna o, in alternativa, nella capitale della moda.

Farid Shirvani: tra lezioni di vita e nuove avventure

Negli anni, Farid Shrivani ha ricevuto diverse lezioni e ad oggi può dire con certezza che l’impulsività non paga. Fra quelle che ha imparato e che si è rivelata utile per la sua vita odierna, c’è la regola d’oro di “pensare tre volte prima di acquistare qualcosa“. Diviso fra Milano e Bologna, il ragazzo dal sorriso perenne adora la sua casa, quella capanna capace di raccogliere due cuori che guardano al futuro. “Dicevo sempre che il mio privè era casa mia con la mia ragazza. Purtroppo la mia ragazza ha fatto come quella di Nek, cioè Laura è andata via!“, anticipa a 361 Magazine parlando della sua passata relazione con Noemi Mazzola, incontrata durante la seconda stagione di “Riccanza”. Riguardo a questa sua nuova avventura con la versione Deluxe del talent italiano, Farid anticipa subito che non lo vedremo solo a dieta, ma addirittura alle prese con l’attività fisica. “Ci sono io che tendo di fare idro-spinning in mezzo a ragazze bellissime e Nicolò [Ferrari,ndr]. Quindi immagina, ragazze con fisici impeccabili, Nicolò con un fisico perfetto e poi ci sono io, che sono un balenottero arenato“, dice con la sua solita ironia.

Farid Shirvani, una passione divisa tra shopping e viaggi

Non ci sono dubbi sul fatto che lo shopping compulsivo sia un’autentica piaga nella vita di Farid. “Una sera ho speso 500 euro per una canna da pesca mai usata. Da quella volta ho risparmiato molti altri acquisti che si sarebbero rivelati inutili“, confessa a 361 Magazine. Il ragazzo bolognese era infatti solito fare delle vere e proprie full immersion negli e-commerce anche poco prima di addormentarsi. La notte però non gli ha portato, in molti casi, un buon consiglio. Anche se ama spendere, sono i viaggi il suo vero pallino, un vizio che adora. “Ho avuto la fortuna immensa di nascere da una famiglia di immigrati, visto che i miei sono persiani“, sottolinea. Così come nascere con una doppia cultura che gli ha permesso di avere una mentalità libera, ampia. Non si tratta soltanto di mete estere però. Nella seconda parte di agosto infatti lo troviamo a Pescara con l’amico Gordon, lo YouTuber, con cui si vede di frequente. “Noi o ci si fidanza nello stesso momento, per poter continuare a vivere le nostre avventure insieme, altrimenti nulla”, scrive infatti in un post, mentre mangiano sushi in spiaggia. Clicca qui per guardare la foto di Farid Shirvani

VIDEO: Farid Shirvani si presenta





© RIPRODUZIONE RISERVATA