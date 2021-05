Farina dalle tarme, ok Ue/ Europa approva insetti come alimenti senza studi allergici

Le tarme della farina potranno essere mangiate: svolta storica nell’Unione europea, che autorizza per la prima volta l’utilizzo di un insetto come nuovo alimento. Si tratta in particolare dei vermi gialli della farina essiccati, che sono stati sottoposti a un’approfondita valutazione da parte dell’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, ricevendo la successiva approvazione da parte degli Stati membri su proposta della Commissione europea.

Come si legge sulle colonne dell’Agi, “il nuovo alimento può essere utilizzato come un insetto essiccato intero come spuntino o come ingrediente in numerosi prodotti alimentari, ad esempio come polvere in prodotti proteici, biscotti o prodotti a base di pasta”. La decisione formale sarà assunta nelle prossime settimane, ma, intanto, la Commissione ha diffuso una nota nella quale spiega quanto segue: “La strategia Farm to Fork identifica gli insetti come una fonte proteica alternativa che può supportare la transizione dell’Ue verso un sistema alimentare più sostenibile. Milioni di persone consumano già insetti ogni giorno”.

TARME DELLA FARINA NUOVO ALIMENTO: VIA LIBERA UE

La Commissione europea, in merito al via libera degli Stati dell’Ue al consumo delle tarme della farina come alimento, ha precisato inoltre che “la Fao qualifica gli insetti come una fonte di cibo sana e altamente nutriente, ricca di grassi, proteine, vitamine, fibre e minerali”. L’agenzia giornalistica Agi ha poi spiegato che l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), avente sede in Italia, più precisamente a Parma, ha decretato a gennaio che le larve di vermi della farina sono sicure da mangiare, tanto essiccate quanto in polvere. “Non ci sono svantaggi nutrizionali nel loro consumo”, si legge nella relazione conclusiva, però è ancora tutto da scoprire il campo delle possibili reazioni allergiche. Il prossimo nodo da sciogliere, per l’Efsa, riguarda la commestibilità di cavallette e grilli, già abitualmente consumati in Asia, Africa e in America Latina. Fino a questo momento, nel territorio dell’Ue gli insetti sono stati utilizzati per il nutrimento degli animali da allevamento, con particolare riferimento alle specie ittiche.

