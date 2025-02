Farmaci contro l’obesità, dopo il successo dei medicinali a base di Semaglutide, commercializzati in forma di iniezioni, la casa farmaceutica americana Eli Lilly annuncia il prossimo lancio di un nuovo prodotto in pillole con lo stesso principio attivo. La sperimentazione è già stata avviata e sono attesi i primi risultati dei test già ad aprile 2025, per passare poi se tutto procede come previsto, all’effettiva disponibilità per i pazienti il prossimo anno.

Una sfida che ora anche altre aziende stanno cercando di portare avanti per ottenere maggiori risultati in un mercato che negli ultimi anni è cresciuto a tal punto da arrivare a valere più di 25 milioni di dollari. Il farmaco in questione, inizialmente proposto come cura per il sovrappeso grave nei diabetici, è poi risultato efficace per il dimagrimento anche in soggetti non colpiti dalla patologia, che possono acquistarlo al costo di 200 euro al mese per una terapia che prevede la somministrazione sottocutanea con una siringa predosata una volta a settimana.

Farmaci anti obesità, come funziona la nuova pillola a base di Semaglutide che sostituirà le iniezioni

La nuova pillola contro l’obesità, in arrivo l’anno prossimo, promette gli stessi risultati dei prodotti a base di Semaglutide iniettabili con in più il vantaggio di una maggiore facilità di somministrazione. I pazienti infatti potranno fare la cura assumendo il farmaco per via orale una volta al giorno. Il funzionamento dell’ormone, che è già molto diffuso tanto da essere stato inserito in molti paesi nella lista dei medicinali introvabili, è quello di sopprimere il senso di fame andando ad agire sulla produzione di insulina abbassando il livello di zuccheri nel sangue.

Dai test condotti sui pazienti che stanno sperimentando le nuove pillole, commercializzate con il nome di orforglipron, è risultato che in 9 mesi i volontari avevano perso il 14,7% del loro peso iniziale. Gli effetti collaterali, nonostante la differenza nella modalità di assunzione, sono stati gli stessi del farmaco tradizionale, tra cui i principali che sono lievi disturbi gastrointestinali.