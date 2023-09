Farmaci detraibili 730/ Quanto e come portarli in detrazione (20 settembre 2023)

Tutti i farmaci sono detraibili nel 730, a patto che però, vengano rispettate le linee guida fornite dall’Agenzia delle Entrate. Le uniche spese non ammissibili, sono quelle inerenti ai prodotti da “parafarmacia”, come l’acquisto degli integratori alimentari oppure prodotti fitoterapici).

Affinché i medicinali possano esser detratti nel 730, occorre far chiarezza su quali documenti fiscali dover presentare, in che modalità, e quale cifra minima (detta franchigia), occorre aver speso per usufruire della detrazione fiscale.

Farmaci detraibili 730: quanto è possibile detrarre?

Tutti i farmaci detraibili nel 730 ci faranno risparmiare il 19% di detrazione fiscale, purché si spendano almeno 129,11€ (la famosa franchigia), come da linee guida redatte dall’Agenzia delle Entrate.

Se è è pur vero che l’Ade ha provveduto a rimuovere l’obbligo degli scontrini fiscali, allo stesso tempo che sia una fattura o il documento commerciale rilasciato dalla farmacia stessa, oltre ad essere conservato, in dichiarazione andrà presentato purché risultino tali dettagli:

Natura del farmaco comperato;

Quantità di farmaci comperati;

Codice alfanumerico che identifica il farmaco;

Codice fiscale del soggetto destinatario.

Farmaci omeopatici detraibili 2023: si può fare?

Proprio come i medicinali detraibili nel 2023, anche i farmaci omeopatici sono detraibili nel 2023, purché si rispettino i requisiti sopra indicati (documenti commerciali e fatture già registrate e acquisto direttamente in farmacia).

I farmaci omeopatici, sono quei prodotti farmaceutici a base di origine chimica, minerale, animale, vegetale e biologica, motivo per cui sono definiti “ceppi omeopatici”.

Il loro utilizzo è destinato ai soggetti aventi malattie acute, come ad esempio disturbi quali: febbre, tosse, otorinolaringoiatrici, raffreddore, mestruazioni dolorose, faringite, allergie, bernoccoli oppure dolori muscolari.

Così come nel caso di una prestazione sanitaria, anche i farmaci per risultare detraibili (sempre in misura massima al 19%). non possono essere pagati in contanti, perché andrà dimostrata la transazione bancaria.











