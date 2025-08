I farmaci dimagranti potrebbero diventare gratis negli USA: Trump valuta se includerli nei programmi sanitari Medicaid e Medicare

Dopo aver fermamente scartato (e aspramente criticato) una proposta identica avanzata dal predecessore Joe Biden, ora Trump sembra voler fare un passo indietro sui farmaci dimagranti rendendoli disponibili in modo gratuito a chiunque – negli USA – goda della copertura assicurativa offerta dai programmi Medicaid e Medicare: una proposta che, naturalmente, ha già suscitato – e ci arriveremo – diversi dubbi tra chi dubita dell’effettiva efficacia dei farmaci dimagranti e chi teme che i costi saranno eccessivamente alti.

Prima di entrare nel merito della proposta di Trump, occorre ricordare che i farmaci dimagranti stanno attraversando una fare di crescente successo negli USA che si accompagna a un costante e progressivo aumento dei dati sull’obesità che attualmente – secondo i CDC – colpisce circa il 35% degli adulti statunitensi: nati come farmaci per combattere il diabete di tipo 2, si sono diffusi soprattutto per i loro effetti positivi nella riduzione del peso.

Tra i (tanti) farmaci dimagranti attualmente in commercio, sono soprattutto il contestato Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound ad attirare l’attenzione dei pazienti obesi in un vero e proprio boom di vendite che si registra ormai da circa un anno a questa parte; mentre è la comunità medica – e anche il Segretario della Salute Kennedy Jr – a dirsi piuttosto scettica sugli effettivi benefici a lungo termine del loro utilizzo.

Infatti, i farmaci dimagranti ottengono i loro effetti positivi solamente grazie alla molecola chiamata GLP-1 che simula la sensazione di sazietà durante e dopo i pasti, rallenta la digestione e – complessivamente – riduce l’appetito: il dubbio degli esperti è che interrompendo il trattamento, il paziente tornerà rapidamente al punto di partenza e, senza ulteriori iniezioni di farmaci dimagranti, riscontrerà maggiori difficoltà nel perdere nuovamente peso.

Il programma di Trump contro l’obesità: i farmaci dimagranti offerti gratuitamente a chi usufruisce di Medicaid e Medicare

Al di là delle (presunte) controversie scientifiche dei farmaci dimagranti, è innegabile che negli USA quello dell’obesità sia un vero e proprio problema e proprio per questa ragione Biden ipotizzò sul finire del suo mandato di includere Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound nei programmi Medicaid e Medicare che offrono copertura sanitaria gratuita – nel primo caso – per le persone a basso reddito e – nel secondo caso – per gli anziani e i disabili.

Il progetto di Biden tracollò rapidamente dopo l’arrivo di Trump alla Casa Bianca a causa delle fortissime pressioni subite dagli enti assicurativi statunitensi, mentre oggi – secondo fonti citate dal Washington Post – il progetto è tornato in auge: secondo il quotidiano, infatti, sono state avviate consultazioni interne che dovrebbe stimare l’effettivo impatto economico dell’offrire gratuitamente i farmaci dimagranti ai pazienti obesi che li richiedono; mentre sembra esserci anche una clausola per cui le assicurazioni possono evitare di far parte del programma contro l’obesità.

Il tema economico non è affatto secondario perché annualmente per un singolo paziente i farmaci dimagranti possono arrivare a costare tra i 5 e i 7 mila dollari all’anno e anche se i CDC si sono rifiutati di commentare l’indiscrezione, secondo il Washington Post – fermi restando gli attuali costi, in fase di negoziazione negli USA con le aziende farmaceutiche – per il solo programma Medicare (che conta un totale di 65 milioni di iscritti) tra il 2026 e il 2034 sono previsti costi complessivi di oltre 35 miliardi di dollari.