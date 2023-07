Farmaci essenziali, quali sono? Lista aggiornata Oms/ “Aggiunte 36 nuove molecole”

l’OMS ha aggiornato la lista dei farmaci essenziali, chiamati così perchè devono essere disponibili e alla portata di tutti i pazienti proprio per il loro ruolo di primaria importanza nell’affrontare le priorità sanitarie globali. 36 in tutto le nuove molecole approvate, con significative novità soprattutto per quanto riguarda alcuni trattamento per specifiche patologie. Sono stati infatti inserite terapie per la sclerosi multipla, più antitumorali ed ulteriori antibiotici. Oltre a nuove estensioni per i farmaci già in uso.

Il documento presentato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto inoltre nell’elenco combinazioni di principi attivi dette polipillole precedentemente escluse dalla lista, per la prevenzione e la cura di malattie cardiovascolari. Novità anche per i pazienti con diabete, sono state infatti inserite le penne di insulina in formato pre-riempito, per garantire maggiore facilità di utilizzo e dosaggio rispetto a flaconcini e siringhe. Tra le voci, in particolare sono stati approvati 24 medicinali per adulti e 12 quelli specifici per bambini.

L’elenco aggiornato dell’Oms per i farmaci essenziali, come si legge sul documento ufficiale, mira a ampliare una lista di principi attivi e molecole, anche innovative e sperimentali, che hanno dimostrato di avere efficacia clinica contro specifiche patologie. L’aggiornamento periodico infatti punta a facilitare un ingresso in elenco di nuovi medicinali in base ai benefici. Questo per garantire a tutti i pazienti l’accesso alle cure senza difficoltà, e senza ulteriori costi, come priorità sanitaria mondiale.

Nella dichiarazione pubblica, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha infatti sottolineato l’importanza di combattere eventuali aumenti di prezzi e interruzioni della catena di approvvigionamento, un rischio che i paesi non devono correre, soprattutto per quanto riguarda la terapia di alcune condizioni più pericolose ed invalidanti quali : sclerosi multipla, tumori, diabete, cardiopatie e malattie infettive.











