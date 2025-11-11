In Italia è cresciuto l'uso di farmaci: secondo l'ultimo rapporto dell'Aifa, nel 2024 sono stati spesi 37,2 miliardi, più del 70% rimborsati dallo stato

È stato pubblicato in queste ore il consueto report annuale redatto dall’AIFA – l’azienda farmacologica italiana – sul consumo di farmaci nell’ultimo anno che sembra certificare un aumento di praticamente tutte le categorie considerate tra i consumi, la spesa (sia privata, che pubblica), i costi e le prescrizioni: dati, ovviamente, riferiti al 2024 il cui principale ci parla di 37,2 miliardi di euro spesi in farmaci, dei quali il 72% rimborsati con una spesa per lo Stato pari a 26,8 miliardi del totale.

La spesa dello scorso anno per i farmaci – spiega ancora l’Aifa nel suo rapporto – era circa il 2,8% in più rispetto a quella dell’anno precedente guardando al totale, ma anche il 7,7% in più se guardiamo esclusivamente a quella rimborsata dal Servizio Sanitarie: una discrepanza dovuta soprattutto agli elevati costi delle nuove terapie farmacologiche sviluppate negli ultimi anni e incluse dall’EMA e dalla stessa Aifa tra i quelle rimborsabili.

Quali sono i farmaci più utilizzati in Italia: tra i giovani aumenta l’uso degli psicofarmaci

Al di là dei costi, altrettanto interessante è notare che lo scorso anno sono state prescritte 1.895 dosi di farmaci al giorno ogni mille abitanti italiani (includendo nel computo anche i bambini): tra queste restano predominanti soprattutto i farmaci per il sistema cardiovascolare (532 dosi per mille abitanti), ma i più costosi – 8,2 miliardi rispetto a 3,7 miliardi – sono gli antitumorali; mentre sono le donne le principali destinatarie delle prescrizioni rispetto agli uomini, almeno nella fascia tra i 20 e i 59 anni.

Parlando di età, importante è dire che circa il 50,9% della popolazione infantile ha assunto – sempre nel 2024 – farmaci: qui è predominante la categoria legata ai problemi respiratori, seguiti a brevissima distanza da quelli ormonali (ovviamente non sessuali); mentre ancor più interessante è la crescita nell’uso degli psicofarmaci: pur restando bassi a livello quantitativo rispetto al totale, infatti, dal 2016 a questa parte i consumi sono passati dallo 0,26% della popolazione infantile allo 0,57%, di fatto quasi raddoppiando.

D’altra parte, i principali destinatari dei farmaci restano gli anziani – soprattutto uomini – con almeno una prescrizione per il 97,4% di loro e una media di ben 3,4 dosi giornaliere l’uno: a livello terapeutico è notevolmente cresciuta (addirittura il 13,2%) la spesa pubblica per i composti antidiabetici, sia in relazione all’aumento di assunzioni (4,3% in più) che di prezzo nominale (8,3%); mentre è positivo il calo – pur lieve, dell’1,3 per cento – nell’uso degli antibiotici con 16,9 dosi al giorno ogni mille abitanti e meno del 40% di prescrizioni rispetto al totale della popolazione.