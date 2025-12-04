Oms pubblica le linee guida per l'uso di farmaci anti obesità dichiarandoli sicuri ed efficaci anche per terapie a lungo termine

L’Oms riconosce l’obesità come una malattia cronica e pubblica le prime linee guida sulle strategie per combattere le criticità che la sfida impone, soprattutto nell’utilizzo delle nuove terapie mirate ad accelerare i processi di dimagrimento. Le norme riguardano infatti l’utilizzo dei medicinali, in particolare gli agonisti GLP-1 a base di semaglutide, liraglutide e tirzepatide, che vengono impiegati per il trattamento del diabete di tipo 2 e nei casi di grave sovrappeso con rischio cardiovascolare. Dopo aver inserito a settembre 2025 tali farmaci nella lista di quelli essenziali, sono state rinnovate le raccomandazioni, che tengono conto della limitata conoscenza di alcuni aspetti critici, come le potenziali conseguenze su alcune tipologie di pazienti.

La cura è stata riconosciuta come efficace e sicura, anche se protratta a lungo termine, ma come ha sottolineato il direttore Ghebreyesus, per risolvere la crisi globale è necessario integrarla con altre strategie, che devono intervenire sullo stile di vita e sull’alimentazione per poterne potenziare i benefici. Inoltre sono state date chiare avvertenze ai sistemi sanitari, che dovranno garantire un accesso equo e un prezzo, che sia adeguato anche ai livelli dei paesi più poveri.

Obesità, Oms: “Terapia con farmaci non risolve la crisi, serve anche intervento sullo stile di vita”

Le nuove linee guida Oms sui farmaci anti obesità sono intervenute per chiarire alcuni aspetti riguardanti la corretta distribuzione e l’utilizzo di prodotti a base di agonisti GLP-1, tra cui Ozempic e Wegovy, che sono stati riconosciuti come medicinali essenziali ed efficaci nella cura della malattia cronica.

Oltre alle raccomandazioni per i pazienti, che sono stati invitati ad integrare la terapia con attività fisica e dieta sana, c’è stato anche l’appello alle case farmaceutiche e sistemi sanitari per un intervento sui costi e sulla disponibilità del prodotto anche in aree svantaggiate per evitare che si concretizzi la previsione secondo la quale, mantenendo questo ritmo senza interventi sull’equità di distribuzione, solo il 10% di chi ne avrebbe bisogno potrà accedere al trattamento. La richiesta ha riguardato quindi un aumento della produzione, la promozione di acquisti collettivi, la differenziazione dei prezzi e la garanzia di concedere licenze volontarie.

Farmaci obesità, l’Oms li dichiara efficaci e sicuri ma precisa: “Il rapporto rischio/beneficio non è ancora definitivo”

L’Oms ha riconosciuto i farmaci anti obesità a base di Semaglutide come terapia essenziale per la malattia cronica e per la riduzione dei danni correlati. Nelle linee guida però l’organizzazione fa alcune precisazioni sulle avvertenze di utilizzo, specialmente in alcune tipologie di pazienti. La prima raccomandazione è quella di associare la cura farmacologica ad una valutazione multidisciplinare, che possa prendere in considerazione i vari aspetti della patologia e le cause, che possono essere ad esempio psicologiche, alimentari o da eccesso di sedentarietà, intervenendo su una modifica dei comportamenti per rendere ancora più efficace il percorso.

C’è poi la limitazione con riserva di modifiche future, riguardante gli studi scientifici fatti fono ad ora, che non mettono in evidenza alcun rischio per chi affronta un approccio terapeutico a lungo termine, ma che, sulla base di nuovi risultati, potrebbero cambiare anche improvvisamente. L’Oms ha infatti sottolineato che, pur restando le certezze sui benefici di tali prodotti, non è ancora stato stabilito in maniera certa e definitiva l’esatto profilo del rapporto rischio beneficio, specialmente nei trattamenti protratti.