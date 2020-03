Farmacie aperte in tempi di Coronavirus/ Medicinali a domicilio per evitare i contagi

In queste giornate surreali di serrata generale dei negozi in tutt’Italia a causa del Coronavirus, le farmacie restano aperte; rientrano, infatti, nel novero delle attività che forniscono un servizio essenziale, al pari dei negozi che commerciano prodotti alimentari. Ciò, tuttavia, non significa che ne si debba abusare, anzi: è caldamente consigliato recarvisi solo in caso di estrema e comprovata necessità, rispettando peraltro alcune regole fondamentali, come evitare gli assembramenti (in coda mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri clienti e dai farmacisti stesi) e, se possibile, ricorrere ai nuovi servizi attivati, come la consegna dei farmaci a domicilio. Il servizio è rivolto principalmente ai soggetti più a rischio, come gli anziani o le persone affette da altre patologie e per usufruirne è sufficiente telefonare all’800/189521 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. L’alternativa è rappresentata dal numero verde della Croce Rossa 800.065.510, attivo ogni giorno 24 ore su 24: i volontari ritireranno le ricette presso lo studio medico o acquisiranno il numero NRE e il vostro codice fiscale prima di recarsi in farmacia a ritirare i medicinali.

FARMACIE APERTE IN TEMPI DI CORONAVIRUS: PROROGHE E SEMPLIFICAZIONI

Considerato il momento delicato e di profonda emergenza sanitaria in tutta la nazione, al fine di scongiurare il più possibile gli assembramenti di persone presso le asl di tutt’Italia la validità delle autocertificazioni per l’esenzione ticket per reddito è stata prorogata in tutte le regioni del Belpaese. Ad esempio, in Lombardia è posticipata al 30 settembre 2020, mentre Toscana, Campania, Calabria, Sicilia l’hanno procrastinata al 30 giugno 2020. Non è tutto: l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha prolungato di tre mesi per tutto il Paese la data di scadenza dei piani terapeutici prescritti dagli specialisti per quanto attiene i medicinali soggetti a monitoraggio telematico o cartaceo. In questo modo, i pazienti affetti da malattie croniche saranno maggiormente tutelati e correranno rischi inferiori. Un ultimo accenno alla situazione in Lombardia, dove per l’acquisto dei farmaci occorrono soltanto il codice NRE della ricetta ricevuta via mail dal proprio medico di base e la propria tessera sanitaria, sulla quale è riportato il codice fiscale.



