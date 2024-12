FARMACIE DI TURNO APERTE A NATALE E SANTO STEFANO 2024: LA SITUAZIONE A MILANO

Potreste trovare supermercati chiusi, ma le farmacie di turno a Natale e Santo Stefano 2024 invece ci sono, perché il servizio farmaceutico è attivo in tutte le città durante le festività. In questo caso, può risultare complicata semplicemente la ricerca di quelle aperte, perché non sono informazioni che tutti hanno a disposizione, visto che il più delle volte servono solo in caso di necessità. In effetti, chi soffre di malattie croniche si organizza anticipatamente per reperire i farmaci per le sue cure, ma comunque possono insorgere delle necessità.

Per quanto riguarda Milano e tutta la Lombardia, c’è un’applicazione che risulta molto utile: si tratta dell’app Farmacia Aperta, che è stata realizzata da Federfarma Lombardia, per consentire ai cittadini di trovare in qualsiasi le informazioni necessarie, quindi in questo caso anche le farmacie di turno a Natale e Santo Stefano 2024.

Potete visualizzare quella aperta più vicina alla vostra posizione o utilizzare i filtri per restringere la ricerca in base ad altri criteri. Inoltre, sul sito ufficiale di Federfarma Lombardia è presente un motore di ricerca per reperire info e contatti delle farmacie per assicurarsi che siano aperte e in quali orari.

FARMACIE DI TURNO A NATALE E SANTO STEFANO 2024: INFO E ORARI ROMA

Invece, spostandoci a Roma, si apprende che l’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma mette a disposizione un elenco con i turni notturni, diurni e festivi che varia in base al mese selezionato, con un menu a tendina per consultare le informazioni e i dati aggiornati quotidianamente. Cliccando sull’icona della mappa si può prendere visione della sede della farmacia prescelte per scoprire le indicazioni stradali per raggiungerla.

Per quanto riguarda nello specifico le farmacie di turno a Natale e Santo Stefano 2024, ci sono anche due liste specifiche, una con l’elenco delle farmacie aperte sempre, quindi 24 ore su 24, tutto l’anno e uno delle farmacie aperte tutto il giorno, dalle 8 del mattino alle 20, quindi per 12 ore, tutto l’anno.

Una cosa è sicura: i turni diurni, notturni e festivi vengono stabiliti dalle aziende sanitarie locali, dopo aver consultato i comuni, l’ordine provinciale dei farmacisti, le organizzazioni di categorie, perché bisogna garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio di competenza.