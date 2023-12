Farmacie di turno a Natale e Santo Stefano/ Info e orari di apertura per il 25 e 26 dicembre 2023

Farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano 2023: i servizi garantiti

Anche nei giorni di festa, purtroppo, le emergenze possono capitare. O semplicemente, potresti avere dimenticato di acquistare i medicinali che usi quotidianamente, dimenticandoli di averli quasi finiti. È per questo motivo che in molti si domandano in queste ore quali sono le farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano, ovvero il 25 e il 26 dicembre 2023. Il calendario li segna in rosso, ma per fortuna ci sono esercizi che restano comunque aperti in determinate fasce orarie in modo da soddisfare in qualsiasi momento le necessità dei pazienti.

Se stai avendo un problema di salute di poco conto e/o hai bisogno di un farmaco, dunque, non disperare. La legge prevede infatti che, a rotazione, tutte le farmacie presenti in un particolare ambito territoriale, debbano garantire l’apertura durante la notte, le domeniche e nei giorni festivi, proprio come in questo caso. Il compito di coordinare gli esercizi e di decidere periodicamente le turnazioni spetta alla ASL competente, che dialoga con le municipalità coinvolte, l’ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria per offrire il migliore servizio ai cittadini.

Farmacie aperte a Natale e Santo Stefano 2023: come trovarle

Non ci sono dubbi dunque in merito al fatto che anche per Natale e Santo Stefano, ovvero il 25 e il 26 dicembre 2023, ci saranno delle farmacie di turno aperte e quindi aperte vicino a te. Come fare, però, per scoprire quali sono? I modi sono diversi. Il web, in tal senso, corre in nostro aiuto. Google è sicuramente il mezzo più veloce, in quanto ci mostra in un click quelle presenti nella nostra zona. Non sempre però le informazioni relative agli orari sono aggiornate.

È per questo motivo che il consiglio per trovare le farmacie di turno aperte a Natale o Santo Stefano è quello di affidarsi al sito del Servizio della Guardia Farmaceutica, che riporta appunto l’elenco delle farmacie di turno in base alla data e alla città di riferimento. Anche il sito FarmacieDiTurno.org offre un servizio simile, anche se precisa che gli orari indicati potrebbero essere incompleti o subire variazioni dell’ultimo momento. Per non correre rischi, in tal senso, può essere utile dunque chiamare la farmacia più vicina prima di recarsi lì in modo da verificare l’effettiva disponibilità, anche in relazione al medicinale di cui necessitiamo.

