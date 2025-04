FARMACIE DI TURNO A PASQUA 2025: LA RICERCA A MILANO E IN LOMBARDIA

Trovare le farmacie di turno a Pasqua 2025 è ormai una tradizione che si rinnova a ogni festività o giornata particolare. Capita di avere bisogno anche di alcuni farmaci, se non vi siete resi conto di aver finito quelli che prendete abitualmente o se insorgono esigenze “last minute”. Non è detto, però, che dobbiate rivolgervi ad esse solo per le medicine, visto che ormai dispongono di una grande vastità di prodotti, basti pensare a quelli per l’igiene personale, giusto per fare qualche esempio.

Influenza, contagi record nel 2025: più di 15mln di casi/ Per gli esperti è la peggiore degli ultimi 15 anni

Ma potreste averne bisogno oggi, se vi servono prodotti per neonati, cosmetici o integratori. Dunque, non necessariamente le esigenze riguardano le vostre condizioni di salute, anche se probabilmente il vostro pensiero va subito al rischio di indigestioni per le eventuali abbuffate familiari o con amici.

Da Milano a Roma non cambia granché, visto che non ci sono indicazioni univoche per le festività pasquali, ma possono cambiare i sistemi per reperire le informazioni necessarie. Prendiamo il caso della Lombardia, in particolare di Federfarma Milano: dispone di un’app, FarmaciAperta, per trovare le farmacie di turno in tutta la Lombardia. Tra l’altro, Fedefarma Lombardia sul proprio sito ufficiale offre di un applicativo per raccogliere e tenere aggiornati orari e turni di tutte le farmacie lombarde.

LEA aggiornati: screening SMA, tumori ereditari e malattie rare/ “Diagnosticare prima per curare meglio”

FARMACIE DI TURNO A PASQUA 2025 A ROMA (E PROVINCIA)

Discorso diverso per le farmacie di turno a Pasqua 2025 nel Lazio, e più in particolare a Roma, perché il sito dell’Ordine dei Farmacisti della provincia capitolina prevede una tabella con le farmacie disponibili nella giornata prescelta, ma bisogna scegliere la data per ottenere l’elenco con il relativo indirizzo e numero di telefono per contattare la struttura così da avere la certezza che sia aperta.

Inoltre, c’è l’icona “mappa” per ogni riga visualizzata: cliccandoci sopra si apre una nuova finestra per localizzare la farmacia sulla cartina, così da avere anche le indicazioni stradali per arrivarci, se non si trova nella vostra zona o non la conoscete.

Lab Leak, Trump pubblica rapporto su vera origine Covid/ Cina sotto accusa: "Uscito da laboratorio di Wuhan"

Il sito dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma mette anche a disposizione due liste differenti: un elenco di farmacie aperte tutto l’anno per 12 ore, dalle 8 alle 20, e quello delle farmacie aperte tutto il giorno tutto l’anno, informazioni che potrebbero tornarvi utili a prescindere dalla festività odierna.