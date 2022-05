Farmacie di turno aperte 1 maggio 2022/ Milano e Roma: info orari ed elenco attività

Farmacie di turno aperte l’1 maggio 2022 a Milano

Domenica 1 maggio 2022 quali saranno le farmacie di turno aperte? La domanda è d’obbligo dal momento che si tratterà di una giornata doppiamente festiva. Oltre ad essere già rossa sul calendario in quanto domenica, il primo maggio ricorre ovviamente anche la Festa dei Lavoratori. In questo giorno simbolicamente importante, vien da sé domandarsi quali saranno le farmacie di turno aperte in caso di necessità. Nei casi in cui dovessero servire medicinali da banco, dispositivi medici urgenti o anche solo un consiglio utile prima dell’assunzione di un farmaco, dove ci si potrà recare?

E dunque, in caso di ustioni lievi causate dal primo sole di maggio o dagli esiti funesti della grigliata in giardino, avremo la possibilità di ricorrere ad un aiuto presso una delle farmacie di turno aperte? Per scoprirlo possiamo fare riferimento al portale Farmaciediturno.org per la città di Milano (ma c’è la possibilità di inserire la città d’interesse, il giorno e l’orario di riferimento), tenendo sempre conto che i turni indicati per il giorno dell’1 maggio 2022 potrebbero essere incompleti o subire variazioni. A restare aperta dalle 9.30 alle 24.00 è la farmacia Fatebenefratelli di Piazza Principessa Clotilde 1 Ang. Via Castelfidardo. Seguirà il turno di apertura dalle 8 alle 24 anche la farmacia Monte Santo in Piazzale Principessa Clotilde 8. Potremo trovare aperta anche la farmacia Santa Teresa in Corso Magenta 96, dalle 8.30 alle 20.00, così come la farmacia Boifava da mezzanotte alle 20, recandosi in via Pietro Boifava.

Farmacie di turno aperte l’1 maggio 2022 a Roma

In caso di necessità, quali saranno le farmacie di turno aperte in questo giorno di festa di domenica 1 maggio 2022? Conoscere quelle che resteranno aperte anche nel giorno dedicato alla Festa del Lavoro potrebbe essere un’informazione molto utile nel caso in cui dovessimo sentire l’esigenza di rifornirci di dispositivi medici o medicinali da banco, anche solo per combattere una brutta allergia stagionale. Dopo aver visto le farmacie di turno a Milano, passiamo a quelle della Capitale, con la medesima premessa: orari e farmacie potrebbero subire delle variazioni.

A Roma, nel caso in cui dovessimo necessitare delle farmacie di turno aperte, potremo rivolgerci alla farmacia Allo Statuto in via dello Statuto 35/A, aperta dalle 8.30 alle 20. Sarà possibile trovare aperta per l’intera giornata di festa anche la farmacia Piramide Cestia Iofarma in Piazza di Porta San Paolo 9. Presso la stazione Termini, invece, dalle 7 alle 22 potremo usufruire dei servizi offerti dalla farmacia Cristo Re dei Ferrovieri. Aperta dalle 8.30 alle 19 anche la farmacia Trastevere in viale Trastevere 80/h.











