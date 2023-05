Farmacie di turno aperte 1 maggio 2023/ Info ed orari per la Festa dei lavoratori

Farmacie di turno aperte l’1 maggio 2023: ecco i servizi garantiti

Quali farmacie sono aperte e di turno oggi, lunedì 1 maggio? Si tratta, infatti, di un giorno festivo che in Italia e in buona parte d’Europa, oltre che in diversi paesi nel mondo, celebra la Festa dei lavoratori. Festività legata al ricordo delle storiche battaglie di operai e lavoratori che ci hanno permesso, oggi, di godere della maggior parte dei diritti di cui godiamo (tra cui l’orario lavorativo fissato ad 8 ore, o le ferie per legge), si festeggia in Italia, di fatto, rimanendo a casa dal lavoro.

FRASI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2023/ "La pigrizia può sembrare attraente ma il lavoro..."

Eppure, nonostante sia il 1 maggio e la Festa dei lavoratori, si potrebbe incappare in un imprevisto problema di salute che ci costringe a cercare farmacie di turno aperte per un acquisto dell’ultimo minuto. Ovviamente non c’è da disperarsi, perché fortunatamente la legislazione italiana ci viene incontro e prevede, almeno per i servizi essenziali, un minimo di continuità dei servizi, nonostante le festività. Sicuramente, dunque, nonostante sia il 1 maggio e si celebri la Festa dei lavoratori, si riuscirà a trovare delle farmacie di turno aperte in ogni città italiana, basta sapere come trovarla!

Poltronesofà: furto per 500mila euro/ "Nessuna effrazione, forse c'era un basista"

Farmacie di turno aperte l’1 maggio 2023 a Roma e Milano

Insomma, se ci trovassimo davanti alla necessità di recarci nelle farmacie per acquistare un farmaco dell’ultimo minuto anche oggi, 1 maggio, ovvero la Festa dei lavoratori, la prima cosa da fare è non andare nel panico. Infatti, fortunatamente Google e i vari altri servizi di ricerca sul web ci possono venire facilmente incontro, semplicemente cercando “farmacia” sulla mappa della propria città e controllando quali sono segnate aperte.

Va però detto che talvolta, e dunque anche il 1 maggio, Festa dei lavoratori, il web potrebbe indicare farmacie di turno aperte, che in realtà però ha il giorno di riposo. Per un controllo più approfondito, l’idea migliore è rivolgersi al sito del Servizio dell Guardia Farmaceutica, che riporta appunto tutto l’elenco delle farmacie aperte, semplicemente indicando la propria città o il cap di riferimento. Similmente, vi è anche un altro sito che indica le farmacie di turno il 1 maggio, Festa dei lavoratori, raggiungibile all’indirizzo FarmacieDiTurno.org, ed indicando anche in questo caso la propria città e la data.

Ulivi: in Puglia è allarme Xylella/ Coldiretti: "Infettato il 40% della produzione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA