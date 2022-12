Farmacie di turno aperte a Capodanno 2023/ Elenco Roma e Milano: info ed orari

FARMACIE APERTE A CAPODANNO 2023, COME SCOPRIRLE?

Quali farmacie sono di turno aperti a Capodanno 2023? Si tratta di una domande che moltissimi si pongono in queste ore ed è sempre un’ottima idea essere preparati per qualsiasi eventualità imprevista ed improvvisa. Ovviamente la scelta migliore sarebbe quella di procurarsi farmaci ed eventuali medicazioni di cui si potrebbe avere bisogno nei giorni precedenti a San Silvestro anche per non rischiare di rimanere bloccati ore in una delle farmacie di turno che potrebbero essere prese d’assalto.

Immagini auguri buon anno 2023/ Fra frasi motivazionali e giochi di parole...

Tuttavia, però, gli imprevisti purtroppo capitano e non si può mai sapere quando arriveranno, e per sapere quali farmacie sono di turno ed aperte a Capodanno 2023 ci vengono incontro alcuni siti utili. Infatti, il servizio delle farmacie è tutelato, nelle giornate di festa, da regolamenti regionali che definiscono i calendari dei turni per ognuna delle farmacie di ogni città. Il problema, invece, sussiste per le piccole realtà di periferia che si trovano spesso senza nessuna farmacia aperta, costringendo i residenti a spostarsi parecchio per trovare farmaci dell’ultimo minuto. In questo caso, dunque, è importante organizzarsi per tempo, ma ora scopriamo subito le farmacie aperte di turno a Capodanno 2023.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2023 E SAN SILVESTRO/ Quali chiusi a Roma?

FARMACIE APERTE A CAPODANNO 2023: TURNI DI MILANO

Per sapere quali farmacie sono aperte e di turno a Capodanno 2023 si può ricorrere al portale online farmaciediturno.org, selezionando il proprio cap, l’orario desiderato e la giornata che di cui si vogliono sapere i turni. A Milano le farmacie aperte non mancano di certo, ma è anche importante ricordare che i turni indicati per le giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio potrebbero subire variazioni o essere incompleti.

Ecco alcune delle farmacie aperte e di turno a Capodanno 2023 a Milano: la farmacia Boccaccio in via Boccaccio 26, sarà aperta tutto il giorno (8:30/20); Caddeo in viale Zara 38, invece, osserverà orario continuato di 24 ore (dalle 0:00 alle 24); anche la farmacia Lloyds Milano 70, in viale Famagosta 36 dovrebbe fare il classico turno di 24 ore; proseguiamo con la farmacia Metanopoli in via Monte Bianco 10/12 che terrà aperto per il turno notturno (da mezzanotte alle 8:30). Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia

Concerto di capodanno 2023, cantanti e città/ Emma a Olbia, Gabbani a Palermo

FARMACIE DI TURNO A ROMA, CAPODANNO 2023

Cercando di sapere quali farmacie sono aperte e di turno a Capodanno 2023 per il cap0luogo italiano, Roma, si può usare lo stesso sito indicato sopra cambiando il cap o la città. Anche in questo caso, seppur si tratti di Roma e le farmacie non dovrebbero essere difficili da trovare, per la giornata di Capodanno 2023 i turni indicati potrebbero subire ancora variazioni, oppure essere incompleti o scorretti.

Tra le farmacie di turno aperte a Capodanno 2023 a Roma, indichiamo: farmacia Allo Statuto in via dello Statuto 35/b che farà il classico orario dalle 8:30 alle 20; Piramide Cestia Iofarma in piazza di Porta San Paolo 9 sarà aperta tutto il giorno (0:00/24); la farmacia Cipro h24 in viale degli Ammiragli 33, invece, non farà l’orario completo, ma sarà limitato dalle 8:30 alle 19:30; la farmacia Sagripanti in via Tuscolana 1258 sarà aperta con orario continuativo di 24ore. Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA