Farmacie di turno aperte a Ferragosto 2019/ Roma e Milano: orari Palermo, le info

Trovare le farmacie di turno aperte nel mese di agosto può spesso rappresentare un’impresa, sopratutto nei piccolo centri ed in prossimità delle ferie di Ferragosto. Tra integratori per affrontare il grande caldo di stagione e rimedi per piccoli o grandi problemi, saranno in tanti a rivolgersi in queste giornate di forte afa e temperature elevate nelle più vicine farmacie. Questo potrà accadere anche nel giorno di Ferragosto 2019, chiaramente festivo, quando cioè sarà ancora più complicato riuscire a trovare una farmacia di turno aperta. Integratori per affrontare il grande caldo, o semplicemente rimedi e consigli per piccoli o grandi fastidi legati a ustioni per il sole eccessivo in orari sconsigliati o anche dolorose punture di medusa: avere a disposizione una farmacia aperta anche nel giorno di festa di agosto può sempre rivelarsi estremamente utile. Iniziamo così il nostro viaggio tra le farmacie di turno nelle principali città d’Italia, a partire da Roma, la Capitale, presa d’assalto come sempre dai numerosi turisti. La Farmacia Portuense, in via Portuense 425 resterà aperta anche di Ferragosto nell’00-24. Dalle ore 8.30 alle 20 seguirà l’orario continuato la farmacia Cerilli di Largo Andrea Berardi 1, così come la Farmacia Testaccio, in piazza Testaccio 8. La Farmacia Rossi in viale Giulio Agricola 96 sarà invece aperta nell’orario 8.30-13 e poi 16-19.30. Tra le altre farmacie che seguiranno il turno 00-24 anche la Cavalieri in via Pietro Rosa 44.

FARMACIE DI TURNO APERTE A MILANO: LISTA APERTURE

Non solo Roma ma anche Milano, nel giorno di Ferragosto 2019 troverà molti cittadini e turisti trascorrere la giornata di festa in città. Sebbene in tanti saranno in vacanza, potrebbe sempre tornare utile una farmacia di turno aperta anche il 15 agosto. Chi, ad esempio, ha bambini piccoli ma soprattutto gli anziani, potranno aver bisogno di qualche farmaco da banco anche e soprattutto per far fronte alle problematiche legate al grande caldo del periodo. Che dire, poi, per i turisti che si troveranno a camminare per ore in città, tra le meraviglie del Capoluogo lombardo? L’impiego di scarpe scomode potrebbe procurare qualche disagio ai piedi e una farmacia aperta potrebbe garantire la soluzione a portata di mano. Ecco quelle aperte anche a Ferragosto. Tra le farmacie di turno aperte a Milano, ricordiamo la farmacia Premuda di via Sottocorno 1, la quale dalle 8.30 alle 20 garantirà l’orario continuato. Se la farmacia Ticinese di corso Gottardo rispetterà la chiusura nel giorno di festa, lo stesso non farà invece la Farmacia Manelli Milano Fiera in via Silva 39, aperta dalle 8.30 e fino alle 19.30. Nessuna chiusura anche per la farmacia presente all’interno dell’Aeroporto di Linate (8.30-20.30) pronta a soddisfare le esigenze di chi sta per partire o di chi è appena arrivato.

FARMACIE DI TURNO APERTE A PALERMO: LISTA APERTURE

Da Nord a Sud, proseguiamo il nostro viaggio tra le farmacie di turno aperte a Ferragosto 2019 spostandoci in una delle località più amate nel periodo estivo, ovvero Palermo. Sospesa tra arte e cultura e a due passi dal mare, anche a Ferragosto garantirà ai tanti turisti e cittadini la presenza di farmacie di turno aperte, ecco una carrellata: la Farmacia Dr. Sergio Di Mino di Piazza Ottavio Ziino 31 sarà aperta dalle 8.30 alle 23. Alcune farmacie faranno una breve pausa pomeridiana. E’ il caso della farmacia Eredi Dr. Raiata Tommaso in via Ciaculli 130/A aperta nei seguenti orari 08:30 – 13:00 e poi 16:00 – 19:30. Così anche la farmacia Sanfilippo in via Galilei 123 che nel secondo turno rispetterà l’apertura 16.30-20. La Farmacia Sacro Cuore in Piazza Principe di Camporeale 6/E rispetterà l’orario continuato dalle 7.50 alle 23. Aperta infine dalle 8.30 alle 24 la farmacia Polizzi in corso Calatafimi 415.

