Farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano/ Milano e Roma: elenco completo

E’ sempre buona cosa sapere quali siano le farmacie aperte a Natale, il 25 dicembre, e a Santo Stefano, il 26, soprattutto nel periodo di pandemia che stiamo vivendo. Del resto i malanni non conoscono giorni di tregua, e purtroppo può capitare di ammalarsi proprio in questo periodo: un colpo di freddo, il raffreddore, la tosse, sperando poi che il tutto non sfoci addirittura nel tanto temuto covid.

Fatto sta che come ogni anno, a Milano e Roma, ma non solo, saranno moltissime le farmacie che rimarranno aperte anche il 25 e il 26 dicembre, venerdì e sabato prossimi, per offrire il proprio servizio al cliente. Per conoscere l’elenco completo ci aiutiamo con il sito delle Pagine Gialle, che fornisce appunto tutte le info utili riguardanti le farmacie, a cominciare ovviamente dal nome del negozio, passando dall’indirizzo e dal numero telefonico, arrivando fino all’orario di apertura o all’eventuale chiusura.

FARMACIE DI TURNO APERTE A NATALE E SANTO STEFANO: ATTIVO ANCHE IL SERVIZIO GUARDIA FARMACEUTICA

Fatto sta che, cliccando su questo link, vi si aprirà l’elenco delle farmacie di turno aperte a Milano il giorno di Natale, e il sito di Pagine Gialle segnala ben 234 risultati riguardanti aperture straordinarie per le festività. A questo indirizzo troverete invece le farmacie aperte a Roma, e in questo caso vi si apre un elenco di ben 166 “score”. Vi ricordiamo inoltre il servizio della “Guardia Farmaceutica”, che riguarda le farmacie aperte e che consiste nel prestare servizio anche nelle ore notturne secondo un calendario stabilito in precedenza dall’Ordine dei Farmacisti: in tal modo il cliente che necessita di un medicinale avrà un punto vendita sempre a disposizione anche di notte. Ovviamente questo servizio è più agevole per chi abita nei grandi centri urbani come appunto Roma e Milano, ma coloro che risiedono nei piccoli comuni di provincia, sono a volte costretti a fare diversi chilometri pur di trovare una farmacia aperta di notte. In ogni caso, qualora foste alla ricerca di un punto vendita non inserito nell’elenco che vi abbiamo postato più sopra, vi consigliamo di visionare il sito ufficiale del vostro paese di residenza, dove verrà appunto pubblicato l’elenco di tutte le farmacie che resteranno aperte per Natale e Santo Stefano, con la speranza che non ne abbiate bisogno.



