Farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano/ Milano e Roma: elenco, orari, info

Farmacie di turno aperte a Natale e a Santo Stefano: quali sono? Un quesito decisamente importante, del quale ci si augura di non avere mai veramente bisogno, ma a cui è sempre bene tenersi pronta una risposta, in modo da essere pronti a recarvisi a colpo sicuro in caso di necessità. D’altro canto, tra i rigori dell’inverno, che potrebbero suggerire gli esordi anche semplicemente di un raffreddore o di un rialzo termico, e il rischio indigestione connesso ai pranzi e ai cenoni di questo periodo di festività, l’esigenza improvvisa di acquistare farmaci potrebbe palesarsi in maniera repentina.

LEGGE SUI GIOVANI/ "Servono adulti affamati di vita e capaci di speranza"

In ogni caso, non preoccupatevi: com’è noto, per far fronte a situazioni di tale natura, esiste la “Guardia Farmaceutica”, servizio di presidio che vede le farmacie prestare servizio anche nelle ore notturne, in base a un sistema di turnazione che varia di volta in base al calendario prestabilito dall’Ordine dei Farmacisti. Le grandi città non hanno problemi sotto questo punto di vista, ma le realtà più periferiche o di montagna, talvolta, vedono i loro abitanti o turisti costretti a percorrere decine di chilometri per individuare una farmacia aperta a Natale e Santo Stefano. In tal senso, il sito internet del Comune di residenza spesso indica quelle operative, pubblicando date e orari delle farmacie di turno.

Auguri buona vigilia di Natale 2021 e buone feste/ Frasi migliori: "Serenità e pace…"

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO A ROMA

L’estensione della città di Roma rende sostanzialmente impossibile un riepilogo in poche righe di tutte le farmacie aperte a Natale e Santo Stefano nella Capitale. Tuttavia, resta intatta l’evenienza per la quale si possa realmente avere necessità di reperire con celerità il nome di una farmacia di turno e non si può certo girovagare senza sosta da una parte all’altra dell’Urbe per individuarla. Una soluzione, tuttavia, c’è: per mezzo del portale telematico di Roma Capitale, selezionando la voce “Farmacie”, si può risalire al sito di Federfarma Roma, che dedica un’area alla ricerca delle farmacie aperte più vicine, in turni sia diurni sia notturni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 dicembre/ Boom di casi ma -2 in T.I.

Alcuni esempi? A Natale la farmacia “Merulana” osserva orario diurno (8.30-19.30), mentre la “Cristo Re dei Ferrovieri”, alla stazione Termini, sarà operativa dalle 7 alle 22, coprendo dunque un’ampia fascia oraria. Prevista solo la pausa pranzo per la farmacia “Torresi” (8.30-14 e 16-20). “Piazza Bologna”, invece, farà continuato 8-22. Tutte le altre farmacie operative e i relativi orari possono essere scoperte cliccando sul link che vi riportiamo di seguito.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO A MILANO

Anche a Milano e provincia le farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano non mancheranno, in modo da garantire una copertura territoriale piuttosto completa agli abitanti della città del Duomo e non solo. Quali sono, in questo caso, i modi per capire quali saranno le farmacie operative? Si va dalle bacheche informative all’esterno delle farmacie all’app per smartphone Farmacia Aperta. Non solo: esiste anche il portale farmaciediturno.org, che consente di selezionare anche le fasce orarie nelle quali si ha interesse nel conoscere quali farmacie siano raggiungibili.

Per esempio, a Milano città il giorno di Natale saranno aperte, tra le altre, le farmacie “Monte Santo” (con apertura alle 8 e chiusura alle 24), “Boots Carlo Erba” (9-20), “Santa Teresa” (8.30-20), “Caddeo” (0.00-24), “Nuova Beretta” (9-20), “Castoldi” (9.30-12.30, 16-20) e molte altre ancora. Per conoscerle tutte, consultare il link che vi riportiamo qui di seguito.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia



© RIPRODUZIONE RISERVATA