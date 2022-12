Farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano/ Roma e Milano: elenco, orari, info

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO: ECCO COME FARE

Quali sono le farmacie di turno aperte a Natale e a Santo Stefano 2022? Un interrogativo a cui è sempre bene avere la risposta pronta in caso di necessità improvvisa. Naturalmente, il consiglio è quello di procurarsi i medicinali di cui si ha necessità entro la giornata odierna, ma qualora sopraggiungessero problematiche non preventivabili, come un malanno di stagione (considerati i rigori dell’inverno corrente) oppure un’indigestione figlia di un’abbuffata natalizia, è d’uopo essere a conoscenza dei luoghi presso cui recarsi per procurarsi ciò di cui si ha bisogno.

Immagini auguri Natale e Buone Feste 2022/ Foto: da Star Wars al paesaggio innevato

In ogni caso, non preoccupatevi: esiste infatti la “Guardia Farmaceutica”, un servizio che ogni farmacia aperta al pubblico deve fornire in base a una specifica legge regionale. Esso viene svolto da una farmacia che, avvicendandosi di volta in volta con quelle di una determinata zona geografica, presta servizio di notte e nei festivi secondo un calendario predefinito. Se le grandi città non sono colpite eccessivamente da questa “rotazione”, le realtà periferiche e di montagna spesso vedono residenti e turisti costretti a macinare chilometri per arrivare a una delle farmacie di turno e aperte a Natale e Santo Stefano.

Terremoto oggi Ancona M 2.5/ Ingv ultime notizie, due scosse a Pesaro

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO: LA SITUAZIONE A ROMA

Come sapere il nome delle farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano a Roma? Niente di più facile. Grazie al portale telematico “farmaciediturno.org”, infatti, basterà selezionare il giorno e l’orario preferiti, oltre a indicare il nome o il cap della località desiderata, per disporre di una mappa dettagliata di tutte le farmacie che garantiranno un servizio all’utenza anche nelle giornate del 25 e del 26 dicembre.

L’Urbe è decisamente estesa e un riepilogo completo è impossibile. Vi forniamo, però, alcuni esempi: a Natale la farmacia “Antica Savignoni” osserva orario ridotto (8.30-14), mentre la “Allo Statuto” sarà operativa dalle 8.30 alle 20, coprendo dunque un’ampia fascia oraria. Prevista solo la pausa pranzo per la farmacia “Torresi” (8.30-14 e 16-20). “Piramide Cestia Iofarma”, invece, farà continuato 0.00-24. Tutte le altre farmacie di turno e i relativi orari possono essere consultati cliccando sul link che vi riportiamo di seguito.

Michele Merlo/ Papà “Accusato di voler rovinare vita al medico che l'aveva in cura”

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO A MILANO

Lo stesso discorso affrontato poche righe fa per le farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano 2022 a Roma si può applicare al capoluogo della Lombardia, Milano. Anche in questo caso, considerata l’estensione notevole della città del Duomo, risulta un esercizio non praticabile quello di enumerare tutte le farmacie che rimarranno operative in questi giorni di festa. Tuttavia, sempre per mezzo di “farmaciediturno.org” è possibile impostare i parametri di ricerca preferiti per reperire tutte le info di cui si necessità.

Per esempio, a Milano città il giorno di Natale saranno aperte, tra le altre, le farmacie “Boots Carlo Erba” (con apertura alle 9 e chiusura alle 20), “Colonne di San Lorenzo” (8.30-20), “Boccaccio” (8.30-20), “Procaccini” (8.30-20), “Tommaseo” (8.30-20), “Caddeo” (0.00-24) e molte altre. Per conoscerle tutte, vi rimandiamo al link sottostante.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia











© RIPRODUZIONE RISERVATA