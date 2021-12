Farmacie di turno aperte il 31 dicembre 2021/ Da Milano a Roma: elenco, orari e info

Farmacie di turno aperte il 31 dicembre 2021: Milano e Roma la notte di Capodanno

Farmacie di turno aperte il 31 dicembre 2021: quali sono le attività che in Italia lavoreranno la notte di Capodanno, la più attesa di tutti i 12 mesi? Come in vista di ogni festività, ci si pone sempre la stessa domanda: in caso di necessità, su quali farmacie si potrà contare? Come accade normalmente per i festivi, domeniche incluse, ci saranno attività di turno che garantiranno il servizio, permettendo a chi ne avrà necessità di poter fare acquisti farmaceutici anche in piena notte in caso di bisogno.

A Capodanno più che mai, infatti, si potrebbe presentare la necessità di doversi recare in farmacia. Un’indigestione, un attacco allergico, un forte mal di testa o un raffreddore improvviso, viste le temperature gelide che attendono l’Italia: sono tante le motivazioni che potrebbero spingere gli italiani ad aver bisogno di una farmacia aperta il 31 dicembre 2021. Ma quali saranno, quindi, i negozi che garantiranno il servizio nelle varie città italiane?

Farmacie di turno aperte il 31 dicembre 2021: quali sono?

Nel caso in cui ci fosse bisogno di trovare farmacie di turno aperte il 31 dicembre 2021, nessun problema. Esiste infatti un’attività chiamata “Guardia Farmaceutica”, ovvero un servizio di presidio che vede le farmacie aperte anche nelle ore notturne. Meno difficoltà, sicuramente, per i grandi centri, come Milano, Torino o Roma, che ovviamente offrono più punti aperti per ogni evenienza. Più problematica, invece, la gestione nei paesi più piccoli: in questo caso si può consultare il sito del comune, che dovrebbe offrire informazioni importanti su quali siano le farmacie di turno e quali orari queste facciano la notte di Capodanno. È possibile non trovare una farmacia aperta per ogni paese, ma come avviene solitamente per i festivi, ce ne sarà comunque una nei paesi limitrofi a pochi chilometri.

Navigando inoltre su Google, si possono trovare inoltre più siti internet che offrono un servizio preziosissimo, come Farmaciediturno.org. Inserendo infatti il CAP o la città di riferimento, si avrà una lista completa di tutte le farmacie di turno, con tanto di orari. Un servizio particolarmente importante, soprattutto in occasione delle festività, quando si potrebbe aver bisogno di medicinali improvvisamente senza saper dove reperirli.



