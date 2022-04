Farmacie di turno aperte Pasqua 2022/ Da Milano a Roma: orari e info elenco attività

Farmacie di turno aperte a Pasqua 2022: quelle di turno garantiranno il servizio

Come in tutti i giorni festivi, domeniche e “feste comandate”, anche in questa giornata di Pasqua 2022 ci si interroga su quali saranno le farmacie di turno aperte in caso di necessità? Oggi, domenica 17 aprile, dove ci si potrà recare nel caso in cui servano medicinali o dispositivi medici urgenti? Come accade normalmente per i festivi, domeniche incluse, ci saranno attività di turno che garantiranno il servizio. Chi avrà dunque bisogno di acquistare qualcosa in modo urgente per la propria salute e per quella dei propri cari, potrà allora fare affidamento su una serie di farmacie aperte.

Un’indigestione, un attacco allergico, un forte mal di testa o un qualsiasi altro problema potrà rendere necessaria una farmacia. Dal nord al sud, da Milano a Palermo, nel raggio di un certo numero di chilometri ci saranno sempre farmacie di turno aperte anche il giorno di Pasqua 2022 pronte a garantire il servizio per chiunque ne abbia bisogno. Vediamo allora quali saranno le farmacie di turno aperte nelle quali ci si potrà recare nel caso in cui anche a Pasqua 2022 si abbia bisogno di un medicinale.

Farmacie di turno aperte a Pasqua 2022: come trovarle

Nel caso in cui ci avesse bisogno di farmacie di turno aperte il giorno di Pasqua 2022, ci sono alcuni servizi utilissimi per la popolazione sui quali fare affidamento. Innanzitutto, esiste un’attività chiamata “Guardia Farmaceutica”: si tratta di un presidio che vede le farmacie aperte anche nelle ore notturne e che dunque permette di poter acquistare farmaci e non solo anche nelle ore notturne. Le grandi città, come ad esempio i capoluoghi di regione, offrono più punti aperti per ogni evenienza: dunque gli abitanti potranno avere a disposizione sicuramente più servizi. Nei paesi più piccoli, soprattutto in quelli con poche migliaia di abitanti, la situazione è certamente diversa: il sito del singolo comune dovrebbe offrire informazioni importanti su eventuali farmacie aperte. Inoltre, nel caso in cui siano chiuse, sarà sicuramente possibile trovarne almeno una aperta in paesi limitrofi.

Ma come capire quali sono le farmacie di turno aperte a Pasqua 2022? Su Google si può trovare un servizio molto utile: un sito chiamato Farmaciediturno.org. Inserendo il CAP o la città di riferimento, si avrà una lista completa di tutte le farmacie di turno, con tanto di orari. Si tratta di un sito particolarmente utile, soprattutto in giornate come questa in cui non tutte le attività sono aperte.











