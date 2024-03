Farmacie di turno aperte Pasqua 2024/ Come trovarle: l’elenco e gli orari tra Milano e Roma

Seppur oggi sia Pasqua 2024 molti potrebbero trovarsi improvvisamente (e malauguratamente) con un’urgenza di tipo medico e la necessità, impellente, di trovare le farmacie aperte in zona. Tutti, prima o poi, ci siamo capitati ed è inutile negarlo, soprattutto perché nel marasma delle feste, tra i figli che nei giorni scorsi hanno tentato in ogni modo di assaltare le uova di cioccolato ed, ovviamente, grigliate e pranzi di organizzare, che tra oggi e domani non mancheranno di certo!

Ma tornando al nostro punto iniziale: cosa fare quando si ha bisogno di trovare le farmacie aperte in una giornata di festa, come nel caso specifico di oggi la Pasqua? Chiaramente le strade da seguire sono parecchie e vanno dal recarsi direttamente nei singoli punti vendita (alternativa, forse, da sconsigliare se non si vuole perdere tempo, energie e, magari, benzina) all’affidarsi ad un articolo, tipo questo, che cerca di fare un sunto delle varie farmacie che, nonostante la Pasqua, decideranno di stare ‘vicine’ ai clienti, tenendo le saracinesche aperte.

Pasqua 2024: come trovare facilmente e rapidamente le farmacie aperte

Il modo sicuramente più conveniente (sia dal punto di vista economico che temporale) per trovare tutte le farmacie aperte in una determinata zona è quello di rivolgersi all’affidabile Google, che a Pasqua certamente non chiude! Cercando nella propria città si potranno trovare tutte le varie farmacie con i rispettivi orari riportati. Ma posso fidarmi? Non sempre e, infatti, una volta scelto il punto vendita sarebbe meglio dedicare un paio di minuti per una telefonata di conferma.

Più affidabili, invece, gli orari delle farmacie riportati sul sito farmaciediturno.org, che tiene anche quasi sempre conto delle festività, che sia Pasqua, Natale o Capodanno. Prendendo, per esempio, la nostra città, ovvero Milano, stando agli orari riportati su quel sito saranno parecchie le farmacie aperte, come la centralissima Liberty in via San Paolo (che oltre ad osservare il suo classico orario, farà anche il servizio di guardia per tutte e 24 le ore). I residenti di Roma, invece, troveranno aperta per le 24 ore di Pasqua la farmacia Allo Statuto che si trova su via dello Statuto 35/b, che anche in questo caso oltre all’orario normale farà servizio di guardia.

