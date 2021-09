“Farmaco Anakinra? Ottimi risultati vs Covid”/ Viola: “Ma non sostituisce il vaccino”

Sul farmaco Anakinra, oggetto di un servizio della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro”, è intervenuta nelle scorse ore anche Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, la quale ha commentato i risultati dello studio inerente a questa cura, pubblicati sull’autorevole rivista scientifica “Nature”. Queste sono state le sue parole, pubblicate su Facebook: “Buone notizie! Un nuovo farmaco, Anakinra, ha dato ottimi risultati nella terapia del Coronavirus severo, riducendo la mortalità del 55% (studio Save-More)”.

Covid, ricoverato un bambino su 5/ Studio USA: "Rischi variano con obesità e razza"

Viola ha proseguito spiegando che si tratta di un anticorpo monoclonale usato nell’artrite reumatoide e in altre patologie infiammatorie. Qual è la sua funzione? “Blocca il recettore dell’Interleuchina 1, riducendo così l’infiammazione. Di nuovo, si dimostra il ruolo chiave del sistema immunitario e dell’infiammazione nella patologia causata dal SARS-CoV-2. Naturalmente, questo è un farmaco che può essere utilizzato solo nelle persone ricoverate, per salvare vite, ma non è lo strumento con cui possiamo bloccare la pandemia. Per farlo, come sappiamo, servono i vaccini”.

VACCINI/ Estate 2021, perché abbiamo accumulato 1.400 morti in più dell’estate 2020?

ANAKINRA, ANTONELLA VIOLA: “I VACCINI SONO COMUNQUE INDISPENSABILI”

Dopo l’intervento su Anakinra, la professoressa Viola, sempre mediante i social media, ha voluto spostare la propria attenzione sulla questione vaccini: “Anche qui arriva una nuova buona notizia che però, a differenza della prima, è davvero solo un’anticipazione, perché non ci sono ancora dati disponibili”.

Di cosa si tratta? Della somministrazione del siero vaccinale anti-Covid ai più piccoli: “Secondo Pfizer, entro questo mese potrebbero essere inviati alla FDA i dati relativi alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e i 12 anni e, sempre secondo l’azienda, per la fine di ottobre anche quelli per i bambini tra i 6 mesi e i 5 anni. Se questi tempi venissero rispettati e se la FDA valutasse sufficienti i dati, i vaccini per i più piccoli potrebbero essere disponibili tra la fine dell’anno e i primi mesi del prossimo”. La ricerca, dunque, procede e muove importanti passi in avanti, in questa lunga ed estenuante battaglia contro la pandemia di Coronavirus, il cui epilogo ancora non si manifesta nella sua interezza.

Bollettino vaccini covid oggi 16 settembre/ 81.6 mln di inoculazioni, 74.9% immuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA