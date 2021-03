Farmaco anti-fame Mediator ha ucciso 2mila persone/ Laboratorio Servier condannato

Mediator, probabilmente il più celebre farmaco anti-fame reperibile in tutto l’orbe terracqueo, ha determinato, negli anni, la morte di un numero di persone che oscilla fra le 1.500 e le 2.100 unità. In virtù di tale accusa, il laboratorio farmaceutico francese Servier, in seguito a regolare (ed estremamente articolato) processo, è stato condannato per “omicidio plurimo colposo” e “frode aggravata” nei confronti dei pazienti, con annessa ammenda da pagare pari a 2,7 milioni di euro. La notizia ha cominciato a circolare Oltralpe nelle scorse ore, sino ad arrivare a varcare i confini nazionali e a diventare di dominio comune.

VERTICE DRAGHI-REGIONI: DECRETO COVID E VACCINI/ Riaperture metà aprile e piano Hub

In particolare, stando a quanto si apprende da alcune testate giornalistiche francesi, il presidente del tribunale, di nome Sylvie Daunis, ha asserito senza troppa retorica che, “nonostante fossero a conoscenza dei rischi da molti anni, i responsabili non hanno mai preso i provvedimenti necessari e hanno in conseguenza ingannato i consumatori del Mediator“. Una truffa in piena regola, dalla quale però è stato escluso il laboratorio Servier, a cui non è stato contestato tale capo d’accusa.

Boccia “Lombardia come Calabria, sanità in ginocchio”/ “Solo Lazio è eccellenza”

MEDIATOR, FARMACO ANTI-FAME: PRESCRITTO NEGLI ANNI A 5 MILIONI DI PERSONE

La vicenda connessa al farmaco anti-fame Mediator si è arricchita di ulteriori dettagli con il passare dei minuti e, come accade di consueto in casi simili, a emergere rapidamente sono le statistiche e i dati storici connessi al prodotto, commercializzato in Francia nel lontano 1976 come coadiuvante nella cura del diabete. Tuttavia, la sua somministrazione negli anni è stata eseguita anche in qualità di semplice anti-fame, tanto che, sino al suo ritiro, avvenuto nel novembre del 2009, è stato prescritto ad almeno cinque milioni di persone nell’arco di 33 anni. Per quanto concerne le condanne personali, Jean-Philippe Seta, ex viceleader del gruppo (Jacques Servier, il presidente, è deceduto sette anni orsono, ndr), dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione con la condizionale. In più, 303mila euro di multa sono stati elevati nei confronti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del farmaco (ANSM), la quale non ha sospeso prontamente, dinnanzi alle prime evidenze, la messa in commercio di Mediator, provocando vittime “per negligenza”.

LEGGI ANCHE:

“Scuole? Un pericolo, specie con varianti”/ Galli “Studio? Quando torturi i dati...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA