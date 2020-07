Farouk Kassam/ “I miei rapitori meritano una seconda chance: giusto che siano liberi”

Sono passati oltre 28 anni da quel giorno di gennaio del 1992, e oramai Farouk Kassam non serba più rancore. Intervistato quest’oggi dal quotidiano “La Stampa”, l’oramai 36enne che visse ben 177 giorni come ostaggio della banda di Matteo Boe, una delle figure di maggior spicco del banditismo sardo, dopo essere stato sequestrato nella villa di Porto Cervo dei suoi genitori, ha rievocato quel dramma che tenne col fiato sospeso tutta l’Italia e allo stesso tempo ha allungato idealmente una mano verso i suoi rapitori che da tempo sono tornati a essere degli uomini liberi. Commentando assieme al suo intervistatore i fatti di cronaca degli ultimi giorni e partendo dalla latitanza di Graziano Mesina (altro esponente della criminalità isolana e che ebbe tuttavia nel ’92 un ruolo quale mediatore con i sequestratori del bambino), Farouk spiega che a suoi giudizio tutti meritano una seconda chance, anche coloro che furono responsabili della mutilazione del suo orecchio sinistro, inviato alla famiglia come prova che era ancora vivo. “È giusto che i miei rapitori siano liberi, è il senso della giustizia”.

FAROUK KASSAM, “I MIEI RAPITORI? MERITANO UNA SECONDA CHANCE”

Nel corso della succitata intervista, il 36enne belga-canadese ma di origini indiane per via spiega come mai non provi più sentimenti di odio o rivalsa verso i sequestratori: “Nonostante quello che ho subito non direi mai che devono marcire in galera (…) Mi fa piacere che lo Stato abbia restituito la libertà anche a persone che l’hanno rubata agli altri” racconta Kassam, pur ammettendo di non poter esprimere invece giudizi sulla latitanza di Mesina e auspicando solo che il 78enne non faccia più male a nessuno. Tuttavia, il perdono non cancella i suoi ricordi e quei 177 giorni in cui fu strappato alla sua famiglia: “Ogni giorno ripenso al buio della prigionia” ha ammesso, aggiungendo che anzi alcuni momenti sono ancora ben vividi e dettagliati nella sua memoria. “Il momento in cui mi hanno tagliato l’orecchio, quando sono svenuto e mi sono svegliato pieno di sangue: le giornate dentro la grotta con un solo punto di osservazione e sempre al buio”: tutte istantanee che Farouk non potrà mai dimenticare anche se, come spesso capita a chi viene rapito, la ferita più profonda non è tanto nel fisico quanto nell’animo, ovvero “la privazione dei diritti elementari, quelli che fanno parte della quotidianità di tutti noi”. E a proposito della mutilazione dell’orecchio precisa: “Questa storia fa parte della mia vita, ma ho superato serenamente quella fase” confessa, spiegando che se da bambino si vergognava di quella ferita oggi per lui è solo “una caratteristica estetica su cui nessuno esprime giudizi”.



