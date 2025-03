Tornerà in onda questa sera il programma ‘Farwest‘ che nella prima serata del venerdì della terza emittente di casa Rai affronta alcune importanti inchieste tra i casi di cronaca del momento accendendo anche un riflettore su argomenti e temi – come dimostrano le anticipazioni che vedremo tra un attimo – spesso poco dibattuti nei salotti televisivi con una ricca serie di ospiti in studio: ancora una volta l’intera scrittura e l’ideazione, nonché la conduzione di Farwest è stata affidata al sempre apprezzato Salvo Sottile, che sarà affiancato dai suoi fedeli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.

Prima di scoprire tutte le più importanti inchieste che questa sera potremo scoprire durante la diretta di Farwest, vale sempre la pena ricordare che il programma inizierà allo scoccare delle ore 21:25 su Rai 3: chi non disponesse di un televisore o fosse impossibilitato ad utilizzarlo per qualsiasi ragione, potrà sempre seguire la diretta in streaming anche grazie alla piattaforma RaiPlay (ed in particolare a questa pagina), sulla quale dopo la fine della diretta serale si potrà recuperare anche la replica dell’intera trasmissione.

Anticipazioni ed ospiti della diretta di oggi di Farwest: dalla sugar tax alle inchieste sulla Gintoneria e sul mondo neomelodico, tutti i servizi

Dalle anticipazioni che ci sono arrivate fino a questo momento per la diretta odierna di Farwest – nella quale innerveranno la giornalista Selvaggia Lucarelli e l’immunologa Antonella Viola – spiccano delle importanti novità grazie ad una serie di rivelazioni inedite sul recente caso della Gintoneria milanese che sta coinvolgendo Davide Lacerenza e Stefania Nobile, accusati di aver messo in piedi un vero e proprio giro di prostituzione (forse addirittura minorile) e di spaccio di droghe in un locale nel centro del capoluogo meneghino.

Successivamente, durante la diretta di Farwest si affronterà anche il tema dell’inchiesta sul mondo neomelodico dopo la recente assoluzione di Tony Colombo e Tina Rispoli e le altri 20 condanne grazie alle testimonianze di alcuni di quei testimoni chiave che hanno reso possibile l’intera inchiesta; mentre non mancheranno neppure focus sul traffico clandestino di reperti archeologici – che dai musei finiscono nelle case di ricchi privati esteri senza scrupoli -, della sugar tax e dei suoi potenziali effetti dannosi sull’economia italiana e dell’assenza di un quadro normativo che possa punire la manipolazione mentale tipica degli ambienti delle sette.