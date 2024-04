Fascicolo sanitario elettronico in Lombardia/ Come ricevere ricette via mail o sms: la procedura

Il fascicolo sanitario elettronico della Lombardia permette di accedere, attraverso il sito web oppure con l’applicazione dedicata, ai dati personali e ai documenti relativi alla propria storia clinica: dalle vaccinazioni agli appuntamenti. Per entrare nella piattaforma è necessario avere un’identità digitale SPID, una carta d’identità elettronica CIE oppure la tessera sanitaria CNS. I minorenni possono anche richiedere le credenziali OTP alla Regione Lombardia attraverso le Aziende Socio-sanitarie Territoriali e le strutture sanitarie private accreditate.

Supermercati aperti 1 maggio 2024/ Info e orari Festa dei lavoratori: dove fare spesa, dal Gigante a Conad

Uno dei servizi per cui viene maggiormente utilizzato il fascicolo sanitario elettronico della Lombardia è quello del ritiro delle ricette elettroniche (non quindi scritte a mano) prescritte dai medici per l’erogazione di farmaci e per prenotare visite o esami. Esse permettono di evitare la stampa, mostrando direttamente al farmacista, a corredo con la Tessera Sanitaria, il codice a barre dall’applicazione oppure leggendogli un codice ricevuto via SMS.

Carlo Acutis, la madre: “primo miracolo al suo funerale”/ “In ospedale offrì le sue sofferenze per la Chiesa”

Come ricevere le ricette via mail o SMS col fascicolo sanitario elettronico

La Regione Lombardia col fascicolo sanitario elettronico dà la possibilità ai suoi cittadini di ricevere una notifica nel momento in cui viene caricata nella piattaforma una ricetta. Essa arriva, con un codice univoco, via email oppure via SMS. Il procedimento, tuttavia, non è automatico. È necessario attivare il meccanismo tramite diverse modalità: online, accedendo al proprio profilo e alla sezione ‘Profilo e Impostazioni’, selezionando ‘Notifiche’ e poi la voce ‘Ricette’ scegliendo l’invio di SMS o e-mail; tramite applicazione; negli sportelli della ASST di competenza; dal proprio medico di base o pediatra in caso di minori; in farmacia.

Festa scudetto Inter 2024, diretta tv video streaming/ In 400mila al Duomo di Milano: bus in ritardo

Inizialmente il meccanismo di attivazione era stato reso disponibile esclusivamente entro il 30 aprile in virtù di alcune modifiche attuate sulla piattaforma. Anche coloro che in passato lo avevano attivato, sono stati costretti a rifarlo. La Regione tuttavia ha poi fatto dietrofront almeno per quanto riguarda le tempistiche: non c’è più una scadenza.

La proroga della Regione Lombardia all’attivazione del servizio

Ad annunciare che le notifiche delle ricette elettroniche continueranno a potere essere attivate anche dopo il 30 aprile attraverso il fascicolo sanitario elettronico della Lombardia è stato l’assessore regionale al Welfare. “I cittadini lombardi hanno ancora un ampio periodo di tempo per effettuare la scelta sulla modalità di ricezione delle ricette elettroniche. La campagna informativa su questo tema, iniziata già da due mesi e che vede il coinvolgimento di ATS, Medici di Medicina Generale e farmacie, proseguirà finché l’adesione non sarà massima”, ha affermato.

Soltanto il 50% della popolazione infatti ha attivato il servizio. In molti inoltre avevano segnalato rallentamenti nell’utilizzo della piattaforma e non erano riusciti a ottemperare al procedimento nei tempi inizialmente prestabiliti, complice il boom di visite al sito. Adesso però chi non c’è riuscito può tirare un sospiro di sollievo, perché avrà ancora diversi giorni per riprovarci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA