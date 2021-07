Fascino e morte a Hollywood/ Su Rai 2 il film con Jon Prescott (oggi, 2 luglio)

Fascino e morte a Hollywood va in onda oggi, venerdì 2 luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film di genere thriller che narra delle vicende di uno stalker e sulla vita nella sfarzosa e appariscente Hollywood, scritto da Patrick Roberts e diretto da Daniel Ringey. Incontrare una superstar è una fantasia o un incubo? Questa è una domanda per il personaggio principale del film marchiato Lifetime “Fascino e morte a Hollywood” (titolo originale: Deadly Hollywood Obsession). Hollywood è il luogo in cui le persone devono andare per diventare delle star di fama mondiale. Hollywood è anche il luogo in cui le persone vanno per vivere la loro vita come nei film. Tutti in questa città sono alla ricerca di fortuna, sperano di fare carriera, sperano di incontrare qualcuno di famoso e di conoscerlo. Può succedere di tutto! E, naturalmente, Hollywood è anche il luogo ideale per ogni stalker squilibrato alla ricerca della propria stella.

Fascino e morte a Hollywood, la trama del film

Andiamo ora ad approfondire la trama di Fascino e morte a Hollywood. Sam Austin (Jon Prescott) è una star. È una star di grandissima fama, inseguito dai paparazzi, così tanto che solo il semplice parlare di lui può e nominarlo fa spuntare i fotografi ovunque e le maggiori testate giornalistiche si materializzano improvvisamente fuori casa tua. Sam Austin sta vivendo il sogno, guadagna soldi a palate e ha una casa invidiabile con piscina e tutti i comfort immaginabili.

Questo è un film di Lifetime ed è praticamente accertato che tutti i protagonisti del mondo di Lifetime vivono in una villa ma, anche per gli standard della tipica casa di Lifetime, Sam ha una casa impressionante! Tuttavia, anche con la bella casa e la celebrità di stella del cinema, la vita di Sam non è perfetta. Il sogno si trasforma a volte in un incubo: sua moglie è stata misteriosamente uccisa circa un anno fa e l’assassino non è mai stato catturato! Si presume che sua moglie sia stata uccisa da qualcuno che potrebbe aver sviluppato un’ossessione per la star.

Probabilmente una fan ossessionata, qualcuno di psicologicamente instabile e non in grado di rispondere delle proprie azioni, qualcuno come Lynette (Hannah Barefoot)! Lynette vive con sua madre e non sembra mai essere felice, a meno che non guardi Sam Austin in TV o segua Sam in giro per la California quando gira i suoi film, oppure per vari eventi ed incontri con i fan. Quando Lynette si avvicina al figlio di Sam, Jack (Brady Bond), e cerca di convincerlo ad andarsene con lei, l’unica cosa che le impedisce di portare a termine il rapimento perfetto è un’insegnante di nome Casey (Sarah Roemer). Dopo che Casey è riuscita a cacciare Lynette, Sam le è molto grato ed è felice di averla assunta come insegnante a domicilio per suo figlio.

Nel mentre, la notizia si diffonde e improvvisamente, Casey è l’eroina che ha salvato il figlio dell’attore, e diventa una celebrità. La donna è ricercatissima dai paparazzi, che le fanno domande sulla sua vita, anche privata. Tutti vogliono sapere se Casey e Sam ora sono una coppia, e in effetti non ci vorrà molto prima che lo diventino. Certamente, Lynette non è assolutamente felice di tutta questa attenzione rivolta nei confronti dell’insegnante, che sembra avvicinarsi sempre di più al suo attore del cuore. Tutto questo la rende nervosa e infastidita, e questa rabbia potrebbe esplodere da un istante all’altro.

