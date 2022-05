Fasma, chi è?/ Dopo la consacrazione a Sanremo, il nuovo singolo “Ma non erano te” al Concerto primo maggio

Fasma darà il suo contributo al Concerto del Primo Maggio, un evento attesissimo in tutta Italia e che ci terrà compagnia oggi. L’artista è da pochi giorni alle prese con l’uscita del nuovo singolo Ma non erano te. Dopo alcune settimane di attesa infatti, l’artista romano è tornato in scena con un brano dal significato molto profondo e allo stesso diretto, una sorta di augurio e stimolo per tanti giovani sempre troppo limitati dal giudizio altrui. In una recente intervista rilasciata proprio in concomitanza dell’uscita del nuovo brano ha affermato di essere fiero del lavoro venuto fuori, consapevole di aver dato voce ad un aspetto fin troppo celato. Nello specifico ha voluto chiarire alcuni significati che la canzone vuole veicolare; spesso, spiega Fasma, il giudizio di se stessi viene deformato dalla percezione altrui innalzando muri e barriere che non permettono la libera espressione del proprio animo. Il pezzo vuole quindi portare le persone a pensare a quanto sia importante definire se stessi e affermarsi senza lasciare che il giudizio di chi ci guarda offuschi la nostra immagine.

Fasma, la lotta contro i propri demoni

Fasma ha dichiarato che il suo ultimo pezzo mira a spronare verso una lotta contro i propri demoni che spesso sono delle vere e proprie catene per l’autodeterminazione e l’umanità delle persone. Il rapper per ora non ha menzionato progetti in procinto di partire dal punto di vista dei tour e delle esibizioni live, l’unico appuntamento già noto è chiaramente quello del Concerto del primo maggio 2022 dove molto probabilmente si esibirà con il nuovo pezzo. Fasma è da tempo molto apprezzato nella scena musicale grazie al linguaggio intuitivo e allo stesso tempo visionario dei suoi brani, ricchi di messaggi profondi e sinceri. Fin da piccolo ha dimostrato di voler arrivare lontano, infatti la sua carriera ha inizio proprio a partire dai 13 anni. Ha mosso i veri e propri primi passi nel 2016 con la creazione della crew denominata WFK, ma la consacrazione arriva solo nel 2020 grazie alla terza posizione guadagnata a Sanremo nella categoria giovani.

