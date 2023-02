Fasma, chi è Tiberio Fazioli?/ Il ritorno a Sanremo dopo il successo con Parlami

FASMA, OGGI DUETTO CON MR.RAIN

Due rapper della nuova generazione, Mr.Rain e Fasma daranno vita ad uno dei duetti in gara oggi, venerdì 10 febbraio, al Festival di Sanremo 2023. I due cantautori, molto simili, porteranno sul palco un omaggio ai Lunapop, cantando uno dei loro primi e grandi successi, Qualcosa di grande. Il brano possiede un valore affettivo per Mr. Rain, infatti, dichiara di essere cresciuto ascoltandola e la sua passione per la musica ha preso origine proprio così.

Il duetto con Fasma renderà il brano un pò diverso, in quanto, per avvicinarlo maggiormente al loro repertorio, hanno deciso di aggiungere dei versi nuovi, senza stravolgere il testo e il significato. I due rapper, se pur non coetanei, infatti ci sono circa 5 anni di differenza, rappresentano la nuova era dell’hip hop e le loro sonorità sono molto simili, pertanto le loro voci doneranno al brano uno stile diverso ma senza dubbio in grado di catturare l’attenzione del pubblico più giovane.

FASMA A SANREMO 2023: IL RE DELL’URBAN ROCK

Il cantante Fasma, il cui vero nome è Tiberio Fazioli, ha iniziato ad appassionarsi alla musica sin dall’età di 13 anni, scrivendo i suoi primi brani. Nel 2016 compone la sua prima hit, Marylin, che ottiene il disco d’oro e nel 2018 pubblica il suo primo Ep. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2020 nella sezione nuove proposte, mentre l’anno successivo nella categoria Big e il suo brano Parlami, ottiene il disco di platino.

Il 27 gennaio ha pubblicato il suo nuovo singolo in collaborazione con GG, dal titolo F.B.F.M, cioè Fare bene, fare male. La cifra stilistica è quella dell’urban rock, un’attitudine che da sempre caratterizza il giovane cantautore. Nel disco esprime rabbia e dolore insieme a gioia e amore, perché, come lui stesso afferma anche un film romantico può trasformarsi in un film dell’orrore. Il cantante possiede un nutrito stuolo di fan sul suo account Instagram e, prossimamente non ha in programma nessun tour promozionale. L’ultima sua apparizione televisiva è quella nel programma di Fiorello, Viva Rai2.

